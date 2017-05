"No queremos que quede impune", dijo una de las heridas con el bisturí

Sociedad Joven que atacó con un bisturí en un boliche permanece internada

"Espero que no se haga la loca, o la hagan pasar por loca para que no le caiga el peso de la ley", dijo una de las jóvenes heridas por una estudiante de evisceración en un boliche de Paraná.Carina Retamar aún se encuentra convaleciente por el profundo corte que le provocó el uso del bisturí en el antebrazo el sábado a la madrugada en el boliche Puerto Aruba de calle Güemes. "Sigo en cama y con mucho dolor en todo el brazo, me practicaron ocho puntos de sutura, por lo que tendré que seguir esperando la recuperación", informó sobre su estado de salud.La joven contó que la noche del viernes y la madrugada del sábado fueEnojada detalló que sintió el ardor y pensó que era una púa. "Mi amigo vio que empezó a salir mucha sangre y me llevó al baño, allí pedimos ayuda en el boliche y no tenían ni gasa, ni nada para este tipo de cuestiones. Nos dieron papel higiénico y con eso intentaron pararme la sangre, pero fue imposible, por lo que un amigo se sacó la remera y me ató el brazo hasta que llegó la ambulancia", recordó a diarioAhora espera la recuperación para seguir con su vida pero sigue pensando en lo que sucedió: "Una persona que fue a hacer daño, así de gusto, nunca lo hubiera imaginado."Es grave y alarmante que algo así pase. Esperemos que la gente de la carrera de Evisceración, reaccione y no le dé el título, porque sería autorizar a alguien que salga a cortar gente. Y ahora dicen que la llevaron al "Roballos". El tema es que la entrada y salida del lugar es libre".Adelantó que. "No queremos que esto quede impune, solo que se haga justicia y que esta piba, se la contenga o en la cárcel o en otro lugar de cuidado para la sociedad".