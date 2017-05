Joven que atacó con un bisturí en un boliche permanece internada

Policiales La atacante del bisturí en un boliche recibió contención psiquiátrica

Paraná Dramático relato de una víctima de la joven que fue al boliche con un bisturí

Permanece internada en el Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná la joven de 24 años que hirió con un bisturí a varias personas el pasado sábado a la madrugada en un boliche de la capital entrerriana.La misma "está recibiendo un tratamiento psiquiátrico, está contenida y su estado de salud es estable". No obstante los profesionales que la atienden señalaron aque no podían brindar su testimonio ni no dar mayores precisiones puesto que es parte de la ley de protección al paciente. Mientras tanto, según supo este medio no se han acercado familiares de la chica, por lo que la misma se encuentra sola.Ante esta situación, avanzará la causa judicial por Lesiones, pero se deberá esperar el informe de los psiquiatras para tener un mejor panorama. Habrá que aguardar los resultados para determinar si es o no imputable."Cada vez que se iniciaba un tema musical, ella comenzaba a saltar con el bisturí en la mano, así fue como hirió a quienes estaban a su alrededor", había expresado al respecto, la comisario Alejandra Berón, subjefa departamental de Policía de Paraná.