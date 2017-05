Dramático relato de una víctima de la joven que fue al boliche con un bisturí

Unaquedó detenida trasPuerto Aruba en Paraná yque pasaron a su lado. El hecho ocurrió este sábado a las 2.30 de la madrugada. La agresora es estudiante de la carrera de Evisceración y sería del norte entrerriano. Al momento de ser detenida, tenía en su poder varios elementos cortantes., así fue como hirió a quienes estaban a su alrededor", había expresado al respecto, la comisario Alejandra Berón, subjefa departamental de Policía de Paraná.Dos de los damnificados realizaron la denuncia en la comisaría octava. Uno de ellos es un hombre de 30 años que presenta un corte en el antebrazo derecho y debieron realizarle cinco puntos de sutura. La otra denunciante es una mujer, de quien no trascendieron datos. Una tercera víctima prefirió no hacer la denuncia.contó una de las víctimas sobre el corte que recibió en el abdomen al rememorar los minutos del ataque. "Suponemos que estaba drogada, porque yo no la conozco ni es algo personal, sino que atacó a cualquiera", señaló., expresó.La herida de la joven tiene "entre 10 y 15 centímetros" por lo que debieron hacerle "muchos puntos, no sé cuántos, pero estuvieron 20 minutos cosiéndome en el hospital", dijo. "Me duele un poco y estoy con medicamentos", subrayó.. Ella dijo que sospechaba que la habían cortado con una pulsera, con una muñequera; y bueno, se la llevó la ambulancia. A los 5 minutos,, relató la joven.. Le aviso a una compañera y me voy al baño. Ahí había una chica parada. Le pedí que se fijara si me habían cortado pero que no me contara cómo era la herida; y me dijo que sí", aseguró.La joven contó que en ese momento llamaron a una segunda ambulancia y se acercó la Policía para asistirla. "Sangraba mucho., recordó.Apenas minutos más tarde, se enteró que había una tercera víctima. "Un rato antes de que llegue la ambulancia, un policía me dice: 'Mirá, no te cortaron con una muñequera; te cortaron con un bisturí o una navaja. Recién detuvimos a una chica en el baño'. Había sido que, dijo.La detenida es estudiante de evisceración. "Estudia para cortar muertos; y bueno, parece que llevó el bisturí para hacer su trabajo con gente viva", ironizó la joven. "No fue capaz de fijarse si había lastimado a alguien o pedir perdón", dijo.La joven de 20 años ahora se encuentra en recuperación. "La doctora me dijo que por el corte que tengo, no podía hacer algo demasiado estético. Pero prefiero que quede horrible pero esté bien hecho para no correr el riesgo de que haya infección., concluyó.La agresora, que en ningún momento ofreció resistencia al procedimiento, fue detenida y trasladada a la Alcaldía de Tribunales. Avanza la investigación preliminar.