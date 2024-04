Familiares de Facundo Bais se manifestaron frente a Tribunales de Concordia

Foto: Archivo

Se realizó la movilización frente a los Tribunales de Concordia, donde familiares y allegados de Facundo Bais se manifestaron pidiendo justicia por la muerte del hombre de 43 años tras un siniestro vial. En la oportunidad, este medio dialogó con Marianela, Elizabeth y Marta -hermana, cuñada y madre de Facundo respectivamente-.



"Mínimamente, lo que pedimos es que le quiten el carnet de conducir (al señalado como el causante del siniestro vial que terminó con la vida de Facundo Bais", reclamó Marianela en diálogo con nuestro medio.



"Desde Fiscalía nos dicen que él (el acusado) tiene derecho al trabajo, pero nosotros no pedimos que le quiten su trabajo porque puede trabajar de cualquier cosa que no requiera su carnet. Parece que este señor tiene derecho a trabajar, pero mi hermano no tuvo derecho a la vida; parece que este señor tiene muchos privilegios porque no fue la primera vez que este señor causó un accidente. Estamos cansados de los privilegios", manifestó la hermana de la víctima fatal del siniestro vial ocurrido en diciembre de 2023.



Señalando al Palacio de Tribunales de Concordia, Marianela exigió: "Le pedimos por favor a esta institución que se ponga las pilas y trabaje para el pueblo". "¿Cómo vivimos sin mi hermano? ¿Mi hermano no tenía ningún derecho, como este señor sí tiene derecho al trabajo? Desde la Justicia argumentan que este señor tiene una familia que mantener, pero a nosotros jamás nos preguntaron si teníamos para comer, no nos han preguntado nada", cuestionó además y reclamó: "Basta de privilegios y amiguismos, tanto acá dentro de Tribunales como afuera con los políticos".



Posteriormente, Elizabeth tomó la palabra y espetó que "acá hay mucha plata, hay mucha gente conocida y de tapan entre sí.



"Queremos que vaya preso", sentenció la cuñada de Facundo Bais al referirse al acusado. "Él no está enfermo, sino que es un sinvergüenza y un asesino; no entiendo cómo puede apoyar la cabeza en la almohada y dormir", se preguntó.



Consultada respecto a si planean concretar otra movilización, Elizabeth adelantó que "el 27 marcharemos con tambores. También vamos a pintar una estrella en el lugar del accidente y el día 30 volvemos a tomar tribunales".



"La Fiscal me cuestionó qué le podíamos sacar a este hombre que no tiene nada material. Yo no estoy reclamando nada material, sino que estoy reclamando por la vida de mi hijo; merece cárcel, mató a una persona", sentenció Marta, mamá de Facundo, y concluyó aseverando que "creo en la justicia divina y tarde o temprano este asesino las va a pagar", cerró en diálogo con Diario El Sol.