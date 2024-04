Proteccionistas denuncian que faenan caballos para hacer chorizos

La representante de Movimiento Argentino de Protección Animal Corrientes, (Mapac) Isabel Cocomarola denunció a través de medios locales sobre la faena ilegal de caballos y como se comercializa su carne en distintos lugares.Según indicó Cocomarola, esta práctica se lleva adelante en la zona conocida como “La Tosquera”, ubicada en el barrio Río Paraná de la capital correntina.“Se arman largas filas, las personas compran y después revenden a los carritos de choripanes”, indicó en el portal de Radio Sudamericana Al respecto también resaltó: “La situación que denunciamos es aberrantes. Los caballos son faenados sin ser matados, ellos mueren del dolor”.En la oportunidad también señaló la importancia de distinguir el origen de la carne que consumimos y cómo hacerlo.“La carne de caballo se la puede distinguir a simple vista. Es una carne muy roja, incluso después de cocida sigue manteniendo el mismo color. Es de rápida descomposición y, además, muy fácil de camuflarlo en los chacinados”, expresó.En tanto que una comerciante indicó que, si bien “algo se sabía”, se desconocía quienes eran los responsables de la faena ilegal. “Había comentarios que faenaban caballos en la costa del río, más en zona del barrio Santa Catalina”.“Una vez mi hermana me contó que en una carnicería del barrio había comprado una carne que estaba muy fea, pero no sabemos si era o no de caballo”, agregó.“Lo que sabemos los vecinos es que los animales desaparecían y luego los encontraban destrozados en la costa del río, cerca de la piedra colorada”, dijo.Por el momento se desconoce si la situación se encuentra siendo investigada o como se procederá al respecto.