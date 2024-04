TikTok lanza una guía para proteger a niños y adolescentes del acoso virtual

El mundo de las redes sociales se mantiene en constante evolución para brindar a los millones de usuarios que utilizan cada una de las aplicaciones la mejor experiencia posible. Dado que muchas veces se abusa del anonimato y se registra hostigamiento, TikTok decidió ofrecer una guía para proteger a los menores de posibles malos usos de sus herramientas.

En este marco, la empresa recordó funciones de seguridad y privacidad que se encuentran disponibles en la plataforma de los videos cortos. Y presentó una “guía para madres, padres y tutores” diseñada para promover sus herramientas y ayudarlos a conocer algunos consejos prácticos para el uso responsable de la app.Esta iniciativa incluye la explicación de los distintos métodos de configuración de la privacidad de la cuentay también explicaciones sobre cómo utilizar las herramientas de control parental según la edad de los niños y su tiempo dentro de la plataforma.Según explicó Edgar Rodríguez, director de asuntos públicos de TikTok Latinoamérica, en una entrevista con el diario La Nación, la “prioridad es garantizar la seguridad, sobre todo cuando se trata de los usuarios más jóvenes”.En tanto, señaló: “Estamos sumamente entusiasmados de presentar está nueva guía en alianza con Grooming Argentina y buscamos que sea un instrumento valioso para que los familiares puedan conocer todas las funciones y herramientas que TikTok tiene disponibles, y puedan así acompañar de manera informada a los jóvenes para tener una experiencia digital segura”.Esa alianza junto a Grooming Argentina, una organización global creada para combatir el delito de acoso sexual a niños y adolescentes a través de medios digitales, fue esencial para desarrollar el proyecto y difundir los cuidados a los menores.La guía presenta las herramientas que TikTok ofrece para garantizar la seguridad y protección de los adolescentes, ya que el mínimo de edad permitido para tener una cuenta en la plataforma es de 13 años. No obstante, desde la aplicación reconocen que en muchos casos no se cumplen estos requisitos y brinda funciones para evitar el acoso de menores.Entre las medidas de protección, se encuentra la posibilidad de limitar determinadas funciones y establecer configuraciones restrictivas para menores de 18 años, según la edad que tengan. Los perfiles de personas que tengan entre 13 y 15 años son configurados automáticamente como privados, por lo que no pueden recibir mensajes directos, ni acceder a las opciones de dúo, pegar o descargar.Además, TikTok cuenta con el “Modo de Sincronización Familiar”, el cual permite vincular las cuentas de menores de edad con las de sus padres o tutores, lo que posibilita que los mismos tengan acceso a sus configuraciones y puedan establecer controles de seguridad remota. De esta manera, pueden observar y acompañar de manera más eficiente las actividades en línea de los niños, para así detectar y prevenir riesgos.Es por esto que los responsables de los menores podrán definir el estado de la cuenta, quién puede ver, comentar o interactuar con los videos, filtrar comentarios, controlar el tiempo en pantalla y usar opciones de bloqueo y denuncias.Una vez repasadas las funciones de la plataforma, se presenta un listado para que los padres y niños en conjunto puedan revisar cada ítem y comprobar cada una de estas herramientas con sus hijos.