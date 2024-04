Escuelas rurales de Concordia advierten que se quedan sin transporte

Según se aclaró, no todos los transportistas cortarán servicio. Los que llevan a cabo la medida de fuerza son aquellos que todavía no cobraron por la tarea que cumplen o, en algunos casos, solo cobraron por algunas de las escuelas para las que brindan el servicio.



Alejandro Marcone, director de la escuela secundaria N°20, que funciona en la localidad de Estancia Grande, explicó que ese establecimiento "recibe chicos de Calabacilla, Yuquerí, Estancia Grande y toda la zona rural".



"A las 19 de este lunes, la empresa (que transporta alumnos hasta ese establecimiento) nos avisa que decidió que, a partir de este martes y hasta que cobren lo del mes pasado, no van a prestar más el servicio", que la provincia de Entre Ríos instrumenta desde el INAUBEPRO.



En el caso de ese establecimiento escolar, "se trata de más de 200 alumnos que se van a quedar sin clases desde el martes", subrayó.



Marcone mencionó que los transportistas ya habían advertido que "ellos estaban aguantando", porque "el aumento que les dio la provincia este año está muy por debajo de los costos".



El detonante del corte se debe "a que ellos dicen que ahora no se pagó a término, ellos para ser transportistas ganan una licitación y ahí el gobierno se compromete a pagarle en determinado plazo", destacó. Subrayando que "al no cumplirse con esos plazos, se les hace imposible a ellos mantener el servicio".



Alerta

En ese contexto, el director puse el énfasis en la necesidad de comunicar la novedad "a los tutores para que los chicos no estén al costado de la ruta, esperando un colectivo que no va a pasar".



Según Marcone, "nosotros compartimos un colectivo, por ejemplo, con la Escuela Agrotécnica 24, que trae chicos de Estación Yeruá y esa firma no va a hacer recorridos; o sea que hay otras escuelas rurales del departamento Concordia y de la provincia que seguramente están en la misma situación".



Por último, el directivo reflexionó sobre "el escándalo que hacen los funcionarios gubernamentales cuando se hace un día de paro, reclamando por nuestros derechos pero ahora resulta que ellos no cumplen con los pagos y ¿quién devolverá el día de mañana, que los chicos no estarán en las aulas porque no pagan?". (Fuente: Diario Río Uruguay)