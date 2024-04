Gobierno presentará cautelar para que prepagas den marcha atrás con aumentos

El conflicto entre el Gobierno y las prepagas está muy lejos de finalizar. Después de pedirles que congelen los precios de las cuotas por tres meses y ante el rechazo de las empresas de medicina prepaga, el Ejecutivo eleva la presión e irá a la Justicia.





En primer lugar, el Ejecutivo presentará una demanda ante la Comisión de Defensa de la Competencia, que ya investiga a las firmas de medicina prepaga por presunta cartelización, y mañana la Superintendencia de Servicios de Salud planea enviar una medida cautelar para reclamar que se retrotraigan los precios.



En paralelo, la Comisión de Defensa de la Competencia -que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Comercio- desarrolla una investigación por presunta colusión o cartelización, que se encuentra en instancia de instrucción.



Una vez terminada esta etapa y en caso de comprobar el delito, se podrían aplicar sanciones económicas “severas”. “Cuando finalice hay que la instancia de instrucción, hay que determinar si las denunciadas incumplieron la ley. Si es así, puede haber multas severas”, confirmaron fuentes oficiales a TN.



La investigación surge de una denuncia que realizaron los diputados de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Juan Manuel López, contra las empresas de medicina prepaga que integran la Unión Argentina de Salud (UAS), a cargo de Claudio Belocopitt, por incurrir a esa presunta cartelización para fijar los aumentos de precios de manera coordinada.



En reuniones informales, el Gobierno les reclamó a las empresas del sector que congelen los aumentos por tres meses y recibió una rotunda negativa que agudizó el conflicto. En esos encuentros, el Ejecutivo les propuso que no incrementen los valores por los próximos 90 días, luego de que acumulen un alza del 160% promedio en lo que va del año.



Sin embargo, los empresarios no aceptaron y plantearon que recién podrían congelar las subas en junio o julio, ya que los valores estaban muy atrasados en relación con la inflación. Tras esta situación, se cortó el diálogo entre ambas partes y se tensó aún más la relación.



“El Gobierno le pidió a las prepagas que el aumento sea cero por tres meses y las prepagas dijeron que no. Que recién en junio o julio podrían plantear un aumento cero”, confiaron en despachos oficiales. Ante la consulta de TN, las prepagas respondieron: “No estamos teniendo interlocutores con el Gobierno, motivo por el cual desconocemos cualquier información”.



El conflicto quedó al descubierto luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, lanzara una dura advertencia a las empresas: “Le están declarando la guerra a la clase media”, escribió en sus redes sociales.



Luego de que se manifestara el ministro, las prepagas pidieron una audiencia urgente con Caputo y expresaron: “Entendemos que la situación es de extrema gravedad, por lo que las empresas pretenden no polemizar a través de los medios, sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado”, expresaron en el escrito.