Fatal accidente en Federación: los únicos testigos declararon ante la fiscal

Vale recordar que, a poco de ocurrido el accidente, la propia fiscal había señalado que estaba rastreando a dos personas, ya que "una persona con la que nos entrevistamos tras el accidente, dijo que había un matrimonio de Concordia que justo cruzaba y que pudo presenciar el accidente”.



Finalmente, estas personas aparecieron públicamente dando su versión del hecho, tras lo cual fueron contactadas y citadas a comparecer formalmente en sede judicial, lo que se concretó este lunes, tal como Penón había anticipado en el marco de la masiva movilización que tuvo lugar -este domingo- en la ciudad de Federación.



Un día después de esa reunión, en declaraciones realizadas al programa radial “Gente de Zona”, la fiscal confirmó que “por lo pronto, ellos son los únicos testigos” y hasta ahora, “no hay nadie más que haya presenciado el accidente”.



Cuando fue consultada sobre si estas personas habían repetido su versión periodística con el mismo grado de detalle, la fiscal fue determinante: “no ratificaron sus dichos. Fueron testigos, pero -ante la Justicia- no dijeron lo mismo que dijeron en los medios”, sintetizó Penón.



La primera exposición de una de estas personas, que se identificó con el nombre de Gustavo, había sido una serie de comentarios en las redes sociales, debajo de las noticias donde se informaba sobre el reciente accidente. Luego de eso, realizó las mismas afirmaciones a medios de la región. En ambos casos, dando su primera versión de como habría ocurrido el fatal choque y señalando que había sido el VW Fox de las víctimas el que había invadido la mano de circulación contraria.



La fiscal que investiga el accidente se excusó en brindar mayores detalles de ese punto, explicando que “no podemos dar mayor información hasta el momento en que, eventualmente, eleve la causa a juicio una vez concluida la investigación”.



La fiscal repasó que “la pericia accidentológica comienza este jueves”, donde se cotejarán todas las pruebas y evidencias recabadas en el lugar del accidente. “Igual que la pericia para determinar alcohol y droga en sangre de las partes”, de la cual, “probablemente la semana que viene, ya tenga los resultados”.



Las muestras de sangre de las personas de ambos vehículos fueron remitidas a la División Química Forense de la Policía de Entre Ríos, que tiene sede en Paraná. Mientras que la pericia accidentológica está siendo realizada por el licenciado Dante Borghello, de la División Criminalística de la Jefatura de Federación.



Por último, reiteró que en la causa “todavía no hay imputados, porque no conozco qué es lo que me va a brindar la pericia”, con la que se buscará dilucidar “quién ha sido el responsable de este accidente”. (Diario Río Uruguay)