Las alternativas para ver series y películas online de manera gratuita

Todo aumenta, todo el tiempo, en todas partes. Y también aumenta la tarifa de las principales plataformas de streaming. Netflix volvió a subir los precios de sus suscripciones: anunció que aumentará alrededor de un 70 por ciento los valores de los distintos planes. También subió sus precios Disney, en proceso de fusionarse con Star+. Y la lista continúa. Muchas de estas empresas, además, comenzaron a aplicar tecnología para impedir que se comparta el servicio entre personas que no conviven, lo que de manera indirecta también implica para muchos un aumento.



De modo que, si bien hasta hace un tiempo, era común tener varias alternativas disponibles en el televisor o en el celular, cada vez son menos las opciones. Es un hecho que, ante la escalada de precios, una de las primeras cosas que suelen resignarse es el ocio. La buena noticia es que hay varias alternativas gratuitas y legales para ver series y películas online, aunque no sean tan difundidas.



En primer lugar, algunas de las plataformas más conocidas tienen períodos gratuitos de prueba. De hecho, así fue como Netflix construyó su imperio. En los primeros tiempos, la firma ofrecía un mes gratis y muchos entraron así al mundo del contenido digital, para luego engancharse con un amplio catálogo y comenzar a pagar. Pero hace tiempo que esa dejó de ser alternativa. Hoy, Netflix tiene nombre propio y para poder ver sus contenidos hay que pagar desde el primer día tal como ocurre con HBO, Disney y Star+.



Sin embargo, Amazon Prime, AppleTV y Paramount ofrecen una semana gratuita antes de suscribirse para que el interesado pueda revisar y disfrutar el catálogo antes de zambullirse a pleno. En estos casos, se suele pedir la información de alguna tarjeta para asegurar el pago una vez que se caiga el período gratuito, de modo que hay que estar atentos al límite porque, de no avisar a tiempo la baja, el cargo se genera de manera automática.



En el caso de Crunchyroll, el sitio de películas y series de animé más importante del mundo, se ofrece una prueba "mega fan" de 14 días gratis. Este sitio es propiedad de Sony Group Corporation y tiene 120 millones de usuarios registrados, de los cuales pagan 10 millones.



Párrafo aparte para Mubi, que ofrece una amplia cartelera. Tiene películas de culto de reconocidos directores, como la trilogía de los colores de Krzysztof Kielowski. También tiene films de Almodóvar, Lars Von Trier, Mike Leigh, Agnes Varda, Francoise Truffaut. Hasta el clásico de Charles Chaplin "Tiempos modernos" y la más reciente "Aftersun". Esta plataforma, además de tener una prueba gratuita de 7 días, permite al usuario compartir gratis con un amigo las peliculas que haya visto y te hayan gustado. Es una original estrategia de marketing. Habrá que buscar amigos que paguen esta aplicación. Dónde ver películas y series gratis online

Ya en el terreno de lo puramente gratuito, hay un vasto catálogo en YouTube. Hay muchos contenidos que los mismos canales y productoras ponen a disposición del público porque hay una franja etaria. "Buenos Chicos", por ejemplo, la última ficción de Pol-ka, era más visto en YouTube que en sus transmisiones en Canal 13. También hay perlitas, producciones que solo se encuentran en ese espacio, como algunas películas argentinas clásicas de directores como Hugo Fregonese, Mario Soffici, Leopoldo Torre Nilson, Hugo del Carril, y Daniel Tinayre. Y algunas propuestas antiguas que no tienen derechos vigentes.



En cuanto a la producción nacional, Cine.ar es la gran elección. Fue inaugurado en diciembre de 2008 con otro nombre, Incaa.tv, pero cambió de nombre en 2017. Su catálogo propone películas, cortometrajes, documentales, noticias y todo lo vinculado al cine argentino. El acceso al material es gratuito y no incluye publicidad, dado que Cine.ar es propiedad de Contenidos Públicos S.A. y está operado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.



También gratuito, Pluto.tv ofrece una propuesta híbrida. Se tiene la chance de ver unos cien canales de televisión en vivo -fue donde se vio "Gran Hermano" el año pasado- y , a la vez, películas on demand. Pluto.tv es una plataforma de streaming operada por Paramount Streaming. Su propuesta es gratuita porque incluye algo de publicidad, aunque menos que los canales tradicionales.



MercadoPlay es la sección de películas de MercadoPago. Para acceder a Mercado Play no hay que pagar suscripción, sólo es necesario tener una cuenta en Mercado Libre, cuya apertura es gratuita. El usuario puede acceder, de esta manera, a un catálogo completo de películas, series, documentales, contenido para niños y reality TV de estudios y productoras locales e internacionales. Más allá del beneficio para usuarios, es una oportunidad que MercadoPago ofrece para que anunciantes y marcas promocionen sus productos a una audiencia masiva. ¿El catálogo? Muy variado. Desde "Forest Gump", "Pulp Fiction" y "El padrino" hasta algunas series como "La niñera", "Nurse Jackie" y "Charmed".



Otra alternativa menos conocida es PlexTv. Este servicio de streaming gratuito permite acceder a un catálogo de más de 1000 películas, documentales y series desde un total de 220 países en todo el mundo. El sistema con el que funciona ya se replica en otros espacios: para poder ver el contenido gratis se deben ver anuncios antes y durante las reproducciones. Firmó un acuerdo con Warner, de modo que parte de esa producción está disponible. Tiene desde películas de Bollywood hasta clásicos como "Terminator" o "Django".