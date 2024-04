Mujer de Bolivia fue a parir a hospital de Salta y fue denunciada por no abonar

Según confirmó el gerente del hospital, Alejandro Fabián Valenzuela, la mujer llegó a la guardia de ginecología con su marido que es residente de Orán. La mujer no presentaba documentos que constataran su residencia en la Argentina. El centro de salud realizó la denuncia correspondiente y se pidió la intervención de Migraciones.“Vino con un embarazo a término y el ginecólogo de guardia consideró que todavía no estaba en trabajo de parto, por lo cual se le dijo que tenía que abonar o si no tenía tiempo para regresar a su país”, explicó.Este caso se da en el marco de un cambio en la atención médica para extranjeros que dispuso el gobernador Gustavo Sáenz en febrero de este año. El mandatario decretó el arancelamiento de la atención sanitaria para aquellos extranjeros que no residan en la Argentina.Según explicó Valenzuela, la pareja había llegado a horas de la mañana y ante la noticia que deberían pagar la atención médica se fueron enojados. Horas más tarde, volvieron con el trabajo de parto muy avanzado, por lo que les brindaron la atención y asistieron tanto a ella como a su bebé.“Al día siguiente se les comunicó del cobro correspondiente, de $245.000, ante lo cual el marido, que es argentino, dice que no les correspondía”, contó el gerente del hospital. Los dos adultos se dieron a la fuga con el bebé.“Ya como estaba para el alta la señora, manifestaron que no iban a abonar”, agregó y aseguró que también se realizó una presentación judicial contra la mujer.“Queremos ver cuál es la condición de ingreso al país de esta persona. Tenemos muchos casos que son ilegales y puede ser que esté ilegal”, indicó y detalló que no se pudo comprobar que el hombre que dijo ser su marido efectivamente lo sea.