Le cerraron su billetera virtual y no puede recuperar los 1500 dólares que tenía

Una rosarina que gestiona una empresa online de traducciones de idiomas y dialectos del mundo debe resolver cómo pagará los honorarios a los proveedores este mes, ya que la empresa estadounidense de exchange en dólares Payoneer le cerró la cuenta, y al momento no tuvo respuestas sobre si le devolverán los 1500 dólares que tenía allí depositados.



Payoneer es una de las billeteras virtuales internacionales más reconocidas en su rubro (como Paypal o Skrill) y además, es de las que lleva más años en el negocio de las transacciones de dólares con clientes físicos y empresas, que lo utilizan cada día. Desde que le cerraron la cuenta, Estela pidió explicaciones por teléfono, por mail y por redes sociales, sin suerte. Y ante la falta de respuestas, consultó en foros a otros ex usuarios, donde descubrió que esto viene ocurriendo eventualmente, y la empresa, no en todos los casos, les devuelve sus fondos: al desvincularlos, ya no son más sus clientes.



Estela explicó: “Desde hacía tres años que tenía una cuenta y nunca tuve problemas. Siempre me transferían y yo transfería dinero con normalidad. Cerraron mi cuenta con un mail sin dar explicaciones de la causa. Desde entonces les escribí por todas las redes sociales. Y cada vez que dejo un mensaje en su formulario de contacto en la web, me responden con un mensaje automático igual al del correo. Solamente en Instagram me respondieron con un mensaje privado diciendo que le trasladarían la consulta a especialistas, pero después no se volvieron a contactar”.



La empresaria advirtió que se encuentra en problemas de pago a sus proveedores por el cierre de su cuenta: “Yo tengo una empresa online que vende servicios de traducciones de varias lenguas, y es por eso que cobro y pago esos servicios en dólares. Lo que me pagaron, lo perdí, y no tengo manera de pagar a mis proveedores de otros países, si no es de esta forma”.



Recordó entonces aquel aviso y su intento por extraer el dinero a tiempo, objetivo que nunca logró: “El aviso me llegó el domingo 31 de marzo, y pensaba que era una estafa online de hackers, pero me di cuenta después que el mail era legítimo de Payoneer. Y como justo esto sucedió en el medio del fin de semana largo, me di cuenta de que no iba a poder extraer mi dinero hasta el miércoles 3 de abril, un montón de días sin bancos abiertos”.



Estela logró dialogar por chat con una persona o un bot en la web de Payoneer, para pedirles tres días para llegar a sacar la plata, y accedieron a esperar. Llegó a realizar la transferencia a otra cuenta bancaria digital (y de otra empresa), pero aun así, la transacción fue inexplicablemente infructuosa. “Fui a mi cuenta de Payoneer y vi que no figuraba que hubiera más plata. Pero ese dinero no ingresó nunca en la otra cuenta. Me comuniqué con esa otra empresa y me dijeron que no tienen ingreso de nada y que lo consultara con Payoneer. Aparentemente, me rebotaron la transferencia”, lamentó en diálogo con Rosario 3. En tanto, la cuenta que llegó a ver que figuraba en cero, fue finalmente desactivada por Payoneer.



“Nunca pude volver a ingresar en mi cuenta. Cuando llamo al servicio al cliente telefónico, llamo desde mi línea y me mandan a escribir por la página web. Me tienen bloqueada, probablemente porque reconocen mi número de ex cliente", especuló.



Estela llegó a consultar en el chat bot para entender qué cosa ella incumplía para que le cerraran la cuenta, pero le respondieron que por política de la empresa no se lo podían decir. Entonces quedó en una encerrona: ¿cómo enterarse? ¿Y cómo cumplir con las condiciones que estaba quizás incumpliendo para adecuarse a sus normas y reabrir su cuenta? Pero para su sorpresa, la empresa ya no deseaba revincularla: “Cuando les consulté si puedo reabrir la cuenta en caso de resolver el incumplimiento, me dijeron que no. Que no puedo volver a ser su cliente. Me tratan como una delincuente, y aún me deben el dinero de mi cuenta”.



Según supo por otros usuarios, Payoneer realiza revisiones de cuentas aleatoriamente, en una especie de auditoria interna, y los que incumplen con algo, les cierran la cuenta con un aviso previo de unos días.



“Tengo que realizar los pagos como todo comienzo de mes, y no tengo cuenta ni el dinero para pagar a los traductores. En los foros de usuarios leí que a otros les pasó lo mismo, y que a algunos devolvieron el dinero y a otros no”, manifestó desesperada.



¿Incumplimiento de condiciones o las nuevas normas argentinas de declaraciones fiscales?

A más de una semana de caída su cuenta y sin ninguna respuesta de la empresa, Estela desconoce la causa de su situación, pero especuló con la posibilidad de que Payoneer se esté buscando adecuar al acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos para que el Estado nacional reciba toda la información tributaria sobre las cuentas bancarias de los ciudadanos argentinos en ese país.



“Quizás tenga relación con este convenio para que Estados Unidos comparta información fiscal, que fue pactado por Sergio Massa cuando era ministro de Economía, ya que Payoneer es una empresa estadounidense”, especuló Estela.



En busca de las explicaciones que no le dieron desde la empresa, la emprendedora encontró en un foro llamado Mipayo.com (que es una comunidad de usuarios de Payoneer auto organizados) donde alguien explicaba "que todo usuario debe vincular su cuenta con una cuenta bancaria local de su país", algo que ella no estaba segura de haber hecho al abrir su cuenta.



“Quizás cuando abrí la cuenta, acepté las condiciones y no leí eso. No lo sé. Pero no tenía cuenta bancaria vinculada, y pude operar durante tres años hasta marzo sin problemas. No entiendo qué pudo haber cambiado”, precisó.



Entre los varios foristas de Mipayo, hace pocas semanas uno de ellos pidió ayuda con desesperación ante una situación similar a la de Estela: “Cierre cuenta Payoneer sin motivo alguno con saldo adentro ahorros. Ayuda”. La palabra de un especialista en derecho informático

El especialista en derecho informático Federico Tjor fue consultado sobre el asunto por Rosario3 en busca de algunas respuestas, y coincidió con el diagnóstico de la rosarina en pensar que pudo relacionarse con una inadecuación de ella a las normas de Payoneer, pero también aseguró que puede tener relación con los cambios de normas fiscales de Argentina, que incluso en marzo pasado se anunciaron algunos en torno a las criptomonedas.



Sobre la primera hipótesis, Tjor fue taxativo: “Como toda empresa Payoneer tiene sus términos y condiciones, y opera en el extranjero. El incumplimiento con su normativa expone a que cualquiera que tiene una cuenta con ellos sea plausible de un cierre de cuenta. En esos casos asumo que eventualmente se comunican y envían ese dinero que adeudan al ex cliente”.



Pero, por otra parte, el especialista tecnológico explicó: “Hay dos regulaciones que se dictaron la semana pasada, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores, la que se comienza a regular los servicios online de transacciones de monedas y de criptomonedas, de la misma forma que se regulan desde hace unos años las billeteras virtuales”. Y aseveró: “A mucha gente le cerraron cuentas”.



Expresó que la normativa “obliga a empresas que tienen clientes argentinos a inscribirse en el mercado regulatorio y declarar sobre sus cuentas de argentinos”. Pero para esta instancia aún faltaría, ya que “están en período de adaptación, donde deberán cumplir en brindar datos de los clientes. Entonces, si Payoneer tiene clientes locales argentinos, desde ahora deberán informar sobre sus cuentas, y a adecuarse a la norma”.



Luego, volviendo al caso de Estela, consideró: "Lo que pudo haber pasado es que Payoneer ante esta nueva legislación que le implica mayores controles, haya decidido retirarse del país y cerrar sus cuentas. Otra opción es que hayan cerrado solo las cuentas que incumplían con ellos, para cuando rindan cuentas al Estado argentino. Estos cambios de normativas hicieron que tomen decisiones, pero no sabemos en qué sentido”.



Tjor aseguró que con las nuevas tecnologías y los nuevos oficios informáticos, son muchos los jóvenes argentinos que trabajan para el exterior y usan estos servicios para cobrar sus honorarios en dólares, que en su mayoría no declaran porque el propio Estado no lo permite.



Aclaró entonces que las billeteras virtuales (como Reba, Ualá o MercadoPago), “están reguladas por el Banco Central, son en pesos y todo está fiscalizado ya desde hace unos años. Las billeteras se vuelven agentes de información de los saldos y movimientos de sus usuarios en peso argentino”.



Consultado sobre qué recomendaciones puede dar a quien le ocurrió un cierre repentino de cuenta en esta clase de banca online en dólares o cualquier moneda, Tjor estimó: “Probablemente, hubo una situación de contractual, que habrá que evaluar si la empresa incumplió o lo hizo el cliente. Hay que asesorarse con un abogado para ver si tiene o no una forma de reclamo legal”.