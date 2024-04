Entidades empresariales piden "medidas urgentes" ante el costo de la energía

Luego de la conformación de la Mesa de Energía Eléctrica y el pedido de medidas concretas para modificar de raíz el problema de la tarifa en Concordia, las instituciones reclaman "medidas urgentes" al intendente Francisco Azcué.



Según se remarca, esta es la continuidad de un anterior comunicado, que fue titulado “Tarifa eléctrica: golpe de gracia a la economía local”. Ahora, este día jueves, fue entregada -en la Municipalidad de Concordia- una nota donde se presentan ante el intendente Azcué.



Allí, reclaman “medidas urgentes por parte del municipio local, a fin de paliar la situación por la cual están pasando amplios sectores de la ciudad, en particular los sectores productivos representados por las entidades que conforman la Mesa”.



A continuación, el texto de la nota presentada en la Municipalidad de Concordia:



Sr. Intendente de la Ciudad de Concordia

Dr. Francisco Azcué S / D



De nuestra mayor consideración:



Las abajo firmantes, instituciones de la ciudad de Concordia, reunidas en la búsqueda de soluciones al grave problema de las tarifas eléctricas en la región, nos sentimos en la necesidad de transmitirle la preocupación y peticionar concretamente ante su autoridad.



Inicialmente, al conformar esta mesa de trabajo interinstitucional que continúa ampliándose día a día por la preocupación y confluencia de distintas entidades, se ha emitido un documento que ha sido difundido en la ciudad, la región y la provincia, bajo el título “Tarifa eléctrica: golpe de gracia a la economía local”, el cual adjuntamos a esta nota. Dicho documento constituye una síntesis de la situación por la que atraviesan no sólo los sectores productivos sino la población toda y solicita una serie de requerimientos en carácter de urgentes a nación, provincia y municipio, para darle solución a esta problemática.



Amén de ello, y atendiendo a la situación de emergencia por la que están pasando nuestros representados, con pérdidas concretas de fuentes laborales ante reducciones de personal y cierres de empresas por la actual situación imperante, debido al aumento desproporcionado de la tarifa eléctrica en un contexto recesivo, es que solicitamos al municipio de forma inmediata la suspensión del cobro de la tasa de alumbrado para el sector comercial, industrial y de servicios por un plazo de seis (6) meses, mientras se sustancia en las comisiones respectivas conformadas por miembros del Honorable Concejo Deliberante y de las instituciones de la ciudad, la reforma en el cobro de dicha tasa dotarla de la equidad y razonabilidad de la que hoy carece con la fórmula aplicada.



La grave situación que atravesamos como sociedad exige decisiones firmes, soluciones inmediatas y que el costo no lo paguen sólo quienes con su esfuerzo diario sostienen el funcionamiento de la ciudad.



Los concordienses no vamos a salir de la pobreza, el atraso y la involución productiva sin tarifas lógicas y JUSTAS, que hagan a nuestra economía competitiva.



Encontrándonos a su disposición y a la espera de una resolución favorable a lo solicitado, lo saludan atentamente.-



Asociación para el Desarrollo de Concordia



Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia



Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la Región



Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia



Asociación Concordiense de Trabajadores Independientes de Turismo



Amigos de la Peatonal



Cámara de Mayoristas y Afines de Concordia



Consejo Profesional de Ciencias Económicas Delegación Concordia



Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos Delegación Concordia



Círculo de Farmacéuticos de Concordia



Colegio de la Abogacía Sección Concordia



Sociedad Rural de Concordia



Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia