Paritaria docente: Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación

El Consejo General de Educación solicitó a la Secretaría de Trabajo una audiencia de conciliación con los gremios docentes, en el marco de las negociaciones paritarias.



El pedido, informaron desde el CGE, se sustenta “en las medidas de fuerza anunciadas por las entidades gremiales para los próximos días y que generan un perjuicio directo por interrupción infundada en el dictado de clases, cuestión que no es susceptible de reparación ulterior debido a la irreversibilidad que sufren los estudiantes a diferencia de lo que ocurre con los restantes intereses y derechos salariales involucrados”.



En ese sentido, entienden que “resulta necesario que se convoque de manera urgente a una audiencia de conciliación, suspendiéndose las medidas de fuerza convocadas y se abstengan de realizar cualquier tipo de medida de fuerza o asamblea, asegurando así el cumplimiento del dictado de clases”.



Se supo que la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos hizo lugar al pedido y convocó a audiencia de conciliación para el martes 16 de abril a las 10 hs.



No obstante, y pese a la notificación, desde Agmer, Marcelo Pagani, confirmó a Elonce que el paro docente de este miércoles sigue vigente.



AMET, en tanto, tomó la misma determinación y ratificó el paro. Asimismo, anunciaron asambleas de dos horas por turno para el jueves.



Desde Sadop, por su parte, informaron que "se suspende la medida de acción directa" prevista para este miércoles. Aclararon que "para el caso de no arribarse a un entendimiento en la audiencia de conciliación, las asociación sindical quedará en libertad de ejercer los derechos que les competen”. Elonce.com