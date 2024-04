Maestro que viaja a Entre Ríos a caballo se encontró con reconocido payador

Llego a mi querencia y me encuentro con esta grata sorpresa: la visita del amigo Jorge Martínez que viaja desde Neuquén a Entre Ríos a caballo!!!! Un placer que elijas mi pago para hacer un alto en la huella hermano @travesiaacaballonqnentrerios Publicado por Nicolás Membriani - Payador en Viernes, 5 de abril de 2024

Jorge Martínez Arias avanza en su travesía para realizar 1.450 kilómetros a caballo y así unir Neuquén con un Entre Ríos. Tras jubilarse, decidió dejar su casa en Neuquén para volver a su tierra natal en departamento entrerriano Nogoyá.El maestro jubilado avanza en su recorrido y hace pocos días visito el poblado “Pago de Cano” en la provincia de Buenos Aires. Allí, el docente se encontró quien es la voz del reconocido Festival Doma y Folklore “Jesús María”: Nicolás Membriani.Durante el encuentro ambos emprendieron un recorrido a caballo por el pueblo y compartieron un video.: la visita del amigo Jorge Martínez que viaja desde Neuquén a Entre Ríos a caballo”, dijo Membrani al tiempo que agregó: “Un placer que elijas mi pago para hacer un alto en la huella hermano”.En tanto, Martínez Arias, muy emocionado contó que “nos recibiste con mucha emoción, humanidad y sentimiento en este Pago de Cano”.En 1981, Jorge Martínez Arias tomó la decisión de trasladarse a Neuquén y dedicarse a la educación rural. En su primer matrimonio tuvo tres hijos, y recién a principios de los años 90 conoció a Mónica Cobelli, quien es su actual esposa y madre de su hija más joven.En su vida, tuvo muchas pasiones. El periodismo, la docencia, la poesía. Pero de todas ellas hay una que siempre lo cautivó: el vínculo jinete-caballo. En ello se encerró una añoranza de más de 40 años, como una llamita pequeña pero intensa que algún día vería la luz.“Un año después de instalarme en Neuquén llegó mi hermano. En ese momento yo era docente en una escuela rural que ya no existe más. Mi hermano es un domador de caballos, aplica un amanse del tipo racional. Yo también estoy convencido de que el amanse del animal tiene que ser racional y no a golpes, ni maltratos. En ese momento él no conseguía trabajo y quería volver a Entre Ríos. Entonces le comenté “subite a los caballos y yo te acompaño”. Pero después lo contrataron y decidió no volver. Desde entonces me dije: “algún día voy a hacer el viaje yo”.Su sueño quedó suspendido, pero nunca dejó de criar caballos, ni de enseñarle a todos sus hijos el trato cariñoso hacia estos animales. De hecho, luego de que se jubilara como docente y llegara a convertirse en secretario de Cultura y Comunicación Social de San Patricio del Chañar en 2019, volvió a intensificarse ese deseo inconcluso. Entonces, pidió a su hijo mayor que le enviara dos caballos desde Entre Ríos. Estos eran Chimbo y Rodrigo, consignó Clarín.

La voz de Jesús María

En diciembre del año pasado terminó sus funciones, dejó pasar un tiempo, se acomodó y ahora sí, está regresando a su tierra. Su proeza puede trazar un paralelismo con el caso de otros amantes de los caballos, como Aimé Tschiffely, quien realizó una travesía histórica desde Buenos Aires a Nueva York con dos caballos: Gato y Mancha.En esta aventura no solo lo acompañan sus dos caballos criollos, sino que también lo siguen su esposa, su amigo José María Basso (quien va en otro auto), y el destacado cineasta Kiran Sharbis. Porque una de todas las cosas que harán a lo largo de los kilómetros es registrar millones de imágenes y videos. Los apoyan una serie de auspiciantes de varias provincias."Simpleza, humildad y talento absoluto. Con esas pocas palabras uno puede describir a la perfección la labor de Nicolás Membriani, el payador oficial del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, que en este 2024 tllevó su propuesta al escenario Martín Fierro. Durante todas las noches de color y coraje, Membriani decoró la jineteada con sus impecables improvisaciones desde el palco Félix Gigena Luque, donde lo acompañaron sus compañeros relatores y payadores.Su labor es pura arte: el repentismo que ejecutó encuentra su expresión más auténtica en esos segundos posteriores a la finalización de una monta durante la jineteada. Es justo ahí que Nicolás, impregnado por el espíritu de la competencia y la celebración, desata su maestría en improvisación, creando un diálogo poético y musical que resuena en todo el anfiteatro José Hernández. (La Voz)