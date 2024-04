Facultad de Bromatología de UNER produce 4000 repelentes para Gualeguaychú

El origen de la iniciativa

Las profesionales de la Universidad de Entre Ríos terminaron la elaboración de la segunda partida del repelente. Este lunes el municipio distribuirá 1.740 envases, de los 4.000 que componen la producción, a los Centros de Salud.En medio de un contexto epidemiológico crítico, la fabricación en la ciudad de repelente para prevenir y combatir el avance del dengue se vuelve crucial.Esta tarea fundamental recae sobre el trabajo coordinado entre la Facultad de Bromatología UNER, radicada en el polo educativo local, y el Municipio, quien brinda los insumos para su elaboración.Al respecto, el subsecretario de Salud Municipal, Pablo Alfaro informó que “la UNER con la Municipalidad adquirieron todos los insumos para la producción de 4.000 frascos de 120 mililitros cada uno de ellos. La Universidad Nacional de Entre Ríos, en la producción de su laboratorio, no tiene las herramientas para una producción a escala industrial, estamos hablando de más de 500 litros de repelente. Entonces, lo que están haciendo es que se están produciendo por tanda, en esta última nos van a entregar 1.740 y en la semana nos van a volver a entregar, hay un total de 4.000”.La falta de un sistema de producción en serie, generó retrasos en primera parte de liquidación del segundo lote, ya que se debieron etiquetar de forma manual 740 frascos.En tanto, mañana se comenzarán a repartir a los 10 Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) de la ciudad. “La entrega va a ser evaluada por un trabajador social, un agente sanitario y por el promotor de salud, donde se les va a entregar a las familias que tengan la mayor necesidad del repelente”, aclaró Alfaro. Se estima que el martes y el miércoles se distribuirán 800 frascos más y otros 800, el viernes.Por otra parte, hay muchos municipios interesados en esta producción, entre los que se encuentran Villaguay, Concordia y Gualeguay.Las profesionales responsables de esta misión son Silvina Cabrera, Andrea Rivero y Paula Villanueva, Licenciadas en Bromatología y Farmacia.En 2022 se abrió la Convocatoria a Acciones de Extensión en la Universidad y Cabrera propuso a sus colegas de cátedra presentar un proyecto en el cual, a partir de sus saberes, pudieran colaborar con la ciudadanía de Gualeguaychú.“Así surgió desde la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Facultad de Bromatología UNER, a cargo de José Dorati, el proyecto ‘Recetas oficiales: un recurso al alcance de todos en un contexto de promoción de salud’, el cual fue pensado, diseñado y ejecutado por integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad y contó con la participación del Centro de Salud ‘Juan Baggio’ como agente externo”, contó la Licenciada Silvina Cabrera.De esta forma, desde la academia se conformó un espacio de intercambio de saberes en charlas sobre promoción y prevención de la salud en el cual se entregó preparados elaborados en el Laboratorio de la Facultad de Bromatología. Sobre esto, Paula Villanueva, farmacéutica, recordó que en esa ocasión produjeron repelente a base de citronela y los repartieron en los barrios cercanos a la Facultad.En tanto, Cabrera llamó la atención sobre que este fue “el puntapié inicial que generó la relación con vecinas/os del barrio y puso en relieve el rol del profesional de la salud y cuán importante es que se acerque a las comunidades; sobre todo a las más vulnerables”.Cuando finalizó este proyecto, quienes habían participado de él manifestaron su necesidad de seguir trabajando en esta dirección. Es por esto que cuando desde el Municipio se planteó la necesidad de trabajar en conjunto para hacerle frente a la coyuntura actual, se actuó rápidamente.“Los mosquitos nos pican porque sienten atracción por el dióxido de carbono, que es una sustancia que liberamos las personas al respirar, y por ciertos olores de la piel. Sólo las hembras pican, ya que deben succionar sangre para obtener proteínas que las ayudan a formar los huevos de sus crías”, señaló la coordinadora del proyecto.En este sentido, los repelentes son productos que protegen contra los mosquitos y otras plagas pero no los matan. Entonces, ¿qué produce que no piquen? “El repelente elaborado para la Municipalidad de Gualeguaychú tiene como sustancia activa la DEET, que es una sustancia química fabricada por el ser humano y que actúa confundiendo a los receptores en las antenas de los mosquitos, lo que evita que los mosquitos se posen sobre la piel y piquen. Estos receptores se usan para detectar el calor corporal, y sustancias químicas de la piel al buscar presas”, expuso Cabrera. (El Día)