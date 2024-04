Un sismo de 3,5 grados sacudió a Tucumán

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes por la tarde hubo un sismo de 3,5 grados de magnitud en la provincia de Tucumán. No hay víctimas fatales ni daños materiales. En las últimas horas también hubo movimientos leves en San Juan, La Rioja y Jujuy, según indicó el instituto.



El temblor se produjo a las 17:20 y fue reportado por vecinos de General San Miguel y alrededores. El epicentro se registró a 19 kilómetros al norte de la Capital tucumana (cerca de El Cadillal), con una profundidad de 26 kilómetros.



El movimiento telúrico se sintió en las localidades tucumanas de Famaillá, Yerba Buena, Tafí Viejo y Tafí del Valle. Terremotos en Taiwán y Nueva York El martes 2 de abril un fuerte terremoto de 7,4 grados de magnitud en la escala de Richter causó la muerte de nueve personas e hirió más de 700 en Taiwán.



El potente sismo se produjo a las 07.58 hora local (2358 GMT) a una profundidad de 15,5 kilómetros justo frente a la costa oriental de Taiwán, según la Administración Meteorológica Central de la isla. Fue el terremoto más fuerte que haya azotado la isla en 25 años, según los medios estatales.



Además, este viernes hubo un sismo de magnitud preliminar de 4,5 grados, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, o a unas 45 millas al oeste de la ciudad de Nueva York y 50 millas al norte de Filadelfia, aseguró la agencia Associated Press.



No se reportaron muertos ni daños materiales. Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto El Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) explica "un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra, causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma tierra".



A su vez, el Inpres sostiene que "el término temblor es utilizado cotidianamente para calificar los sismos de regular intensidad, que generalmente tienen una magnitud menor a 6, y que no causan grandes daños".



En tanto, "la palabra terremoto para los sismos de gran intensidad, y de mayor magnitud, que conllevan efectos destructivos de construcciones realizadas por el hombre y/o pérdidas de vidas humanas".