Las enfermedades reumáticas también afectan a niños y adolescentes

El 18 de marzo fue el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Jóvenes en todo el mundo. Es un conjunto de dolencias que, hasta no hace mucho, se pensaba que solamente le sucedían a los adultos mayores. El objetivo de esta jornada es, precisamente, que se difundan los síntomas y signos propios para detectarlas a tiempo y ofrecer a los pacientes infantiles y adolescentes el mejor tratamiento.



Las enfermedades reumáticas pediátricas son enfermedades inflamatorias crónicas que abarcan un espectro de patologías. Los síntomas varían según los órganos afectados.



Pueden comprometer tanto al músculo y articulaciones como la piel, el corazón, el pulmón, los ojos y otros órganos. La más frecuente es la artritis idiopática juvenil que afecta aproximadamente de 1 a 4 de cada 1.000 niños.



Hay una gran cantidad de chicos con artritis idiopática (lo que significa que no se conocen las causas). Se caracteriza por articulaciones hinchadas o calientes; problemas para usar las extremidades; fiebre alta repentina; rigidez y dolor en una articulación; piel pálida, inflamación de los ganglios, entre otros síntomas. Dependerá mucho de cómo se presente el cuadro, de acuerdo al órgano más afectado.



"Son muchos más los que tienen síndromes dolorosas y otras patologías. En los últimos años, pospandemia, hubo un incremento importante, no solo en Rosario, de síndromes de dolor musculoesquelético, de causa emocional", comentó la especialista.



Por otra parte, el lupus, la dermatomiositis, la esclerodermia o vasculitis, también se encuentran en este grupo de enfermedades, aunque son más infrecuentes en esta etapa de la vida.



María Marcantoni, médica pediatra, especialista en reumatología infantil, comentó que los médicos que se dedican al diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con alguna de estas enfermedades "también nos ocupamos del dolor inespecífico musculoesquelético como los denominados dolores de crecimiento, sobre todo en niños en edad escolar, y fibromialgias, más frecuentes en la adolescencia".



"Son bastante habituales, más de lo que se cree, y están relacionados directamente a momentos de estrés del paciente y su entorno", señaló.



Es muy importante que los pediatras y médicos que atienden a adolescentes tengan muy presentes los síntomas de las enfermedades reumáticas "para lograr una derivación oportuna al especialista y establecer un diagnóstico temprano".



Evolución y tratamiento

La consulta temprana y el tratamiento adecuado permiten hoy una evolución favorable y que "la mayoría de los pacientes lleven una vida normal", destacó Marcantoni.



"Para esto _enfatizó_ es necesario contar con un equipo interdisciplinario, donde el pediatra y el reumatólogo trabajen en comunicación con el resto de la especialidades necesarias según cada paciente y cada patología". El tratamiento integral incluye kinesiología, psicología, traumatología, oftalmología, endocrinología, entre otras.



"Es fundamental crear conciencia sobre las enfermedades reumáticas pediátricas que pueden afectar a personas de cualquier sector de la sociedad. La reumatología infantil es una especialidad que crece día a día. Aproximadamente en nuestro país hay un poco más de 50 especialistas, distribuidos en las distintas provincias", mencionó la médica.



Se los puede encontrar en la página de la Sociedad Argentina de Reumatología. "Es muy importante que sus hijos sean atendidos por especialistas certificados", remarcó la pediatra.