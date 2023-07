Las mejores zapatillas de mujer: destaca en estilo y comodidad

Las marcas más de moda en esta temporada

Encuentra el ajuste perfecto para tus pies



Zapatillas versátiles: de la oficina al gimnasio sin problemas



Los principales modelos que serán tendencia este año

Las zapatillas son tal vez el mejor calzado creado hasta el momento ya que nos brindan mucha comodidad, algo que algunos zapatos es difícil que lo hagan. Además de esto, los distintos estilos de la moda y personales se pueden ver reflejados claramente eligiendo las zapatillas adecuadas.comenta María Elena del Río, gerente de infantil en falabella.com.Además de esto, hay miles de zapatillas pensadas para las mujeres hoy en día como por ejemplo las zapatillas skechers mujer que se han vuelto muy famosas hasta el momento, y así miles más que priorizan la comicidad en cada uno de sus usos pero también brindan mucho estilo a tus pies.En cada temporada obviamente surgen nuevas tendencias y estilos, por lo que por ejemplo las zapatillas vans mujer y otras marcas similares sacan nuevos modelos o modelos que se ajustan a las modas del momento.Al momento de elegir unaso las de cualquier otra marca en tiendas oficiales comose puede tornar una decisión difícil ya que te vas a encontrar con miles de modelos, tamaños, formas y colores distintos. En este caso, aquí te podemos ayudar bastante para que tengas una idea más o menos de cómo puedes orientar tu elección. Además, de esto, te conviene ir aprovechando laso lasantes de que pase la oportunidad y estén en precios más elevados.En primer lugar, debes conocer cuáles son las marcas que cuentan con los modelos de zapatillas más de moda para esta temporada. La mayoría de estas marcas, como laso las adidas, vienen ganándose su prestigio, fama y la confianza de sus clientes hace varios años. Son marcas que surgieron en el siglo pasado y aún continúan produciendo zapatillas de muy buena calidad.Por un lado están las Adidas, que cuenta con muchos modelos que se han hecho muy de moda especialmente en esta temporada. Además de esto es una marca que ha incorporado nuevas políticas de colaboración con el medio ambiente. Vas a poder encontrar zapatillas veganas y hasta de plásticos reciclados.Las Skechers también se han vuelto muy de moda hoy en día. Todos piensan que solo son zapatillas de mujer, pero también se pueden encontrar zapatillas skechers hombre o de un estilo unisex, ya que no todo se basa en los géneros ahora. De esta línea te vas a poder encontrar con modelos de un uso más casual, sumamente cómodos y además elegantes para tus pies.Además de lasestán las zapatillas deportivas que se usan de forma casual, incluso con trajes formales, como por ejemplo las Salomon, las Nike, las New Balance, las mismaslas Asics, las Under Armour y otras del mismo estilo.Luego vienen las marcas de zapatillas más urbanas, donde las más conocidas son las Vans, especialmente laslas blancas o negras. También del mismo estilo están las Converse, las Puma o las Lacoste.Algo muy importante que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar tus próximas zapatillas es que, además de tener un buen estilo por fuera, te puedan quedar cómodas y ajustarse bien a tu pie. Algunas personas priorizan la belleza por fuera de la comodidad, pero esto está totalmente mal, mucho más en esta época que existen las tecnologías para poder lograr ambas cosas.A veces comprar en línea te quita esta confianza de poder encontrar las zapatillas que se puedan ajustar bien a tus pies y quedarte cómodas o las que sean realmente de tu talla. En estos casos es conveniente comprar en tiendas físicas o bien ir a la tienda física y comprar por sus páginas online. Si esto no te da muchas ganas o no tienes tiempo, puedes tomar las medidas de tus pies y fijarte en la descripción del producto para que te asegures de que sean las que te quedan bien. Lo bueno de comprar en línea es que laspor ejemplo va a ser más bajo.Está muy de moda en la actualidad usar modelos de zapatillas más versátiles, que se ajusten a muchos tipos de usos que se te ocurran. Suele pasar mucho que en nuestros días más atareados, no tenemos el tiempo o el espacio suficiente en el bolso para cambiarnos siempre las zapatillas que llevemos en las diferentes ocasiones de nuestro día. Esto pasa mucho cuando vamos a trabajar y luego tenemos que ir al gimnasio o a alguna otra actividad deportiva y no podemos pasar antes por casa.Por esto están muchos modelos de zapatillas que solucionan esto. Por ejemplo, ahora se usan las zapatillas deportivas con pantalones de vestir o jeans. Aquí entran en juego modelos deportivos de Nike, las New Balance 9060 y 550, las Asics Gel 1090 y Gel Kayano, las Adidas Duramo 10, las Skechers GOwalk Arch Fit que también sonlas Salomon y miles de otras más.Si continúas dudando qué modelos son los que estarán más de moda este año y se verán en los pies de muchas personas por la calle y los lugares que frecuentas, acá te contamos cuáles son los mejores a tener en cuenta:- Adidas Samba- Adidas Forum Bold- New Balance 500- New Balance 550- New Balance 5060- New Balance 990v5- Skechers Uno Shiny One- Vans Slip-On- Vans Old Skool negras y clásicas- Vans Ua Sk8-Hi Pig Suede Tawny Port- Vans Old Skool Stackform- Converse Chuck Taylor All Star- Nike Air Jordan 1 Court Vision- Nike Air Jordan 1 Elevate High- Nike Air Max Furyosa- Asics Lyte Classic- Asics Gel 1090- Asics Gel Kayano- Under Armour HOVR Infinity 4- Salomon Xt-Rush- Puma Mayze StackEn conclusión, son muchísimos los modelos que estarán de moda en este 2023 y todo depende de qué es lo que estás buscando específicamente tú y qué usos les darás. Debes tener siempre en cuenta que la comodidad y el estilo sí pueden ir de la mano si sabes elegir bien.