Heladas empezarán a dar respiro: el pronóstico detallado para los próximos días

El meteorólogo Alejandro Gómez ratificó enque continuará el buen tiempo durante las jornadas venideras, a la vez que habrá un incremento gradual de las temperaturas.Pronosticó “”. Es por ello que, con la cobertura nubosa, este viernes “las mínimas no serían tan bajas. Esperamos entre 7 y 8 grados. El viernes a la tarde, con cielo parcialmente nublado habrá valores próximos a 16 o 17 grados”.Gómez estimó que será “un fin de semana con temperaturas más elevadas” en comparación con las jornadas precedentes. HabráEl meteorólogo advirtió que habrá “”. Esto producirá que haya “mínimas superiores a 10 grados, pero las máximas no ascenderían demasiado: serían cercanas a los 15 grados, por lo que las”.“Como broche final, desde. Quizás el sector norte de la provincia tenga algunas lluvias y tormentas, aunque no serían de magnitud. La inestabilidad podría durar hasta la mañana del jueves”, dijo durante el programaPosteriormente, “, por lo que el otro fin de semana las temperaturas serían más templadas y podrían superar los 20 grados”.En cuanto a las previsiones para lo que resta del mes, Gómez estimó que “la próxima semana habrá temperaturas más templadas”, pero “a fin de junio podríamos tener nuevamente la entrada de aire frío importante, que es lo esperable para esta época”.