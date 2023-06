Cruda historia del entrerriano de Ke Personajes: la droga y cómo salió del fondo

Crecer en la música

Emanuel Noir, es el vocalista entrerriano del reconocido grupo "Ke personajes", una de las bandas de cumbia más escuchadas del momento. El cantante, quien días atrás, se mostró furioso con la organización de los “Premios Gardel” por no televisar su condecoración , contó todo en una entrevista acerca de su fuerte historia de vida. Habló de su rehabilitación tras su adicción a las drogas y al alcohol y cómo le dejó una enseñanza muy valiosa.El grupo de cumbia que es furor, se conformó hace apenas 6 o 7 años en Concepción del Uruguay. En 2016, según cuentan ellos mismos, se juntaron y se promocionaron para tocar en una fiesta. Recién en 2021 fue su salto a la fama, acompañado por exitosas colaboraciones con La K'onga, Pablo Lescano de Damas Gratis, Ulises, La T y La M, entre otros artistas.Recientemente, Emanuel Noir fue convocado por Big One para “Un Finde”, junto a FMK y la canción se popularizó masivamente en las plataformas de música. Ahora, su voz suena en todos lados y es una de las bandas más requeridas del país.

La droga

Los problemas de adicción

De “no poder dormir solo” al éxito

Cómo se recuperó

Sin embargo, antes del estrellato, el cantante pasó por momentos muy oscuros. "La droga es una cosa muy seductora, es un mundo rosa en los primeros pasos, que después termina siendo oscuro. Yo comencé a los 13 años, tengo 32 hoy, y delante de los ojos de Dios desde septiembre del año pasado recién hasta el día de hoy no consumo una gota de alcohol ni nada, pero la droga es algo muy brutal", comenzó diciendo el artista.En una charla íntima en el programa "Seres Libres" de Gastón Pauls, el cantante admitió que “llega un punto que no tenés poder de decisión con las drogas y cuando ya estás enojado hasta con tu mama, llegás a un fondo”. Y agregó: "Por la droga podés matar, robar o lo que la droga quiere que hagas".Luego, reveló algunos aspectos sobre su proceso de recuperación y señaló: "Sufrí depresión, cuando me interné por segunda vez, yo estuve internado cuando tenía 20 años con casi esquizofrenia y paranoia por el consumo de psicofármacos, no apuntaba a otra cosa. Consumir de manera excesiva me llevó a estar tres veces por sobredosis cerca de la muerte y eso me generó una depresión con varios intentos de suicidio, incluso cuando me interné estuve a punto de volarme la cabeza", dijo.El entrerriano de 33 años que tuvo un difícil camino, logró encauzar su vida gracias a la música y su popularidad creció en un abrir y cerrar de ojos. Junto a "Ke Personajes" obtuvo millones de visitas en YouTube y reproducciones en Spotify. Su primer hit fue "Como Estas" que ha superado los 50 millones de visitas, "Adios amor - Oye Mujer" con 169 millones y la rompió junto a Onda Sabanera con "Pobre Corazón", que se posicionó en el segundo lugar de los videos musicales más populares de Argentina.En la entrevista remarcó: "Ven que andas en un auto de 8 millones y yo me interné porque no podía dormir solo, la oscuridad me da miedo. Lo loco de ver a la gente decir que uno se acuesta como un bacán y yo llegaba a mi casa y era como si me encerraran en una jaula, me tenía que tomar dos tabletas de Rivotril para poder dormirme lo más rápido posible y no hacerme la cabeza y sentir que hay personas adentro".El artista reflexionó sobre su recuperación y afirmó: "La droga para mí, fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución", y destacó: "es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea".“Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansé y me agoté mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”, confesó Emanuel."Dios siempre estuvo conmigo, yo siempre le di la espalda, pero aún así, él estuvo esperando que yo le deje medio abierta la puerta y dejarme sacar esa basura interna”, dijo agradecido.“Cuando me miré en el espejo con una cara vacía y una mirada sin vida, mi cara se rió de mí, se burló y se sonrió como diciendo `yo te dije´, y en el espejo me dije: 'vos arrancas el miércoles, no hay problema'”, y contó cómo al siguiente lunes, él mismo, decidió internarse y salir de todo esto.De esta manera, el cantante entrerriano decidió hacerle frente a su enfermedad y salió adelante gracias a su fe y mucha fuerza de voluntad. Hoy, en día su música suena en todas las plataformas, redes sociales y los shows se llenan de fanáticos que lo apoyan y ansían escuchar nuevas canciones que, seguramente, serán muy populares como las anteriores. Fuente: (Diarioshow)