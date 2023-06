Bautizaron “Dibu Martínez” a una especie prehistórica descubierta en Mendoza

A casi seis meses de la conquista del Mundial de Qatar 2022, los homenajes continúan para los jugadores de la selección argentina. Ya no sólo en remeras, tatuajes, canciones o murales sino también en restos fósiles. El arquero Emiliano Dibu Martínez, uno de los integrantes de la Scaloneta más querido por grandes y chicos, recibió un particular homenaje de un grupo de paleontólogos. Los especialistas decidieron ponerle su nombre a una especie prehistórica descubierta en Mendoza.Se trata de una nueva especie fósil de escuerzo que fue bautizada Lepidobatrachus dibumartinez por los científicos argentinos Guillermo Fidel Turazzini y Raúl Orencio Gómez, miembros del Laboratorio de Morfología Evolutiva y Paleobiología de Vertebrados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)."El 20 de diciembre 2022, en pleno festejo mundialista, enviamos nuestro manuscrito, y el 30 de mayo 2023 finalmente salió publicado en la prestigiosa Journal of Vertebrate Paleontology nuestro más reciente trabajo, una nueva especie fósil de escuerzo", señalaron los expertos al dar a conocer la novedad.En sus redes sociales, Turazzini y Gómez explicaron que decidieron hacer "un sentido homenaje a la Selección de fútbol, pero en especial al arquerazo que defendió la valla argentina una y otra vez" y destacaron que el actual integrante del Aston Villa de Inglaterra los hizo "gritar, reír y llorar con cada una de sus intervenciones"."Gracias, Dibu Martínez, por la alegría que nos has dado a todo el pueblo argentino", expresaron los paleontólogos, quienes destacaron el "continuo apoyo" de la UBA y el CONICET, así como también detallaron que contaron con el soporte de una beca del Fondo Nacional para la Investigación Científica y Tecnológica.Los restos fósiles del Lepidobatrachus dibumartinez fueron hallados en la zona de Huayquerías del Este, 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza. Los científicos indicaron que este escuerzo prehistórico vivió en el Plioceno Temprano, es decir hace unos 5 millones de años, aproximadamente.