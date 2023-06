Cooperativa de trabajadores se quedará con el ex sanatorio Agos de Gualeguaychú

Foto: La cooperativa del Jeannot Sueyro podrá comprar el edificio Crédito: El Argentino

El miércoles por la mañana los trabajadores del ex sanatorio AGOS de Gualeguaychú recibieron la noticia que tanto estaban esperando al establecerse la conclusión de la quiebra por advenimiento, y que los habilita a ser propietarios del inmueble ubicado en calle Andrade y Ayacucho.



El caso sienta un antecedente importante ya que logró la conformidad del 100% de los acreedores para levantar el estado de quiebra del sanatorio. Luego de muchas negociaciones, el equipo de abogados de la cooperativa consiguió generar la posibilidad para adquirir el edificio.



La decisión judicial firmada por la jueza Civil y Comercial Susana Rearden, permite que la cooperativa se haga cargo de la deuda del ex Agos y además le allana el camino para pensar en el futuro.



No obstante, Telmo Martínez, presidente de la Cooperativa Jeannot Sueyro, expresó que los próximos tres meses serán muy desafiantes en cuanto a los montos que deberán abonar, y que deberán pensar diferentes estrategias para generar ingresos.



Por el otro lado, la posibilidad de comprar las instalaciones permite a la cooperativa proyectar mejoras a futuro. En este sentido, esperan habilitar otro piso e incorporar otras especialidades.



Al momento, la deuda del ex Agos es de 45 millones de pesos aproximadamente, el monto no contemplan costos judiciales.