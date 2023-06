Cómo cuidar a las personas mayores ante la llegada de la época invernal

Buena alimentación, hidratación y actividad física



Atención a caídas e incentivar la socialización



Con la llegada de los meses fríos, uno de los grupos poblacionales más vulnerables es la población de mayor edad, por lo cual desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se insta a poner en visibilidad y en agenda su cuidado, recordando las actitudes de protección.En principio, el Ministerio de Salud recomienda que las personas mayores asistan regularmente a los controles médicos; no se expongan al frío y mantengan el abrigo en la cabeza, el cuello, las manos y los pies, principalmente si tienen patologías de base como asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras.Dado que las enfermedades más comunes en esta época son las respiratorias, se debe evitar permanecer en lugares cerrados o con poca ventilación y mucha gente. Principalmente si consideramos que todos pueden tener gripe o un resfrío, pero que en una persona de edad avanzada es más probable que tenga consecuencias graves para su salud.En este aspecto, es importante para esta franja etaria recibir las vacunas antigripal y antineumocócica, las cuales son gratuitas, obligatorias y se encuentran disponibles en los hospitales, centros de salud y vacunatorios de toda la provincia.Otras pautas de cuidado son: mantener ventilada toda la casa, abriendo las ventanas unos 15 minutos por la mañana para que circule el aire (también es aconsejable hacerlo nuevamente a la noche si el ambiente está sobrecargado); y evitar el contacto del mayor con personas que ya estén enfermas, para evitar el alto riesgo de contagio.El director del hospital geriátrico Doctor Pascual Palma de la ciudad de Paraná, Esteban Sartore, hizo hincapié en la importancia de llevar una alimentación adecuada y no descuidar la ingesta de líquidos: “La buena alimentación es esencial para que las personas de edad avanzada se mantengan enérgicas y saludables durante la época de invierno, así que no pueden faltar las frutas y verduras ricas en vitamina C y proteínas varias”, explicó. El referente agregó: “Además, también es normal que durante la época de invierno disminuya la sed en estas personas, pero su cuerpo sigue necesitando la misma hidratación. Por lo tanto, es muy importante mantener el hábito de tomar dos litros de agua al día”, señaló.Párrafo aparte, el profesional agregó la necesidad de que las personas mayores realicen actividad física de manera habitual, al aire libre, aprovechando la exposición al sol de la media mañana o media tarde. “Un paseo diario sigue siendo muy importante para que las personas mayores se mantengan activas; eso les permite respirar aire puro y les ayuda a mantener las articulaciones y los músculos activos”, detalló.Sartore señaló que se debe estar atentos a prevenir las caídas, lo que implica “la utilización de un calzado adecuado; en algunas ocasiones también se recomienda a las personas mayores que se ayuden con bastones o trípodes, para así evitar caídas (y potenciales lesiones). Mientras están en casa también se debe prestar atención y cuidado a los accidentes domésticos; sobre todo los relacionados a la calefacción de los ambientes por el uso de braseros y otros elementos propios de esta época.Otro aspecto a considerar es que las bajas temperaturas y la falta de exposición al sol no sólo pueden tener consecuencias a nivel físico, sino también afectar el estado mental de las personas mayores: los cambios climáticos tienden a deprimir y a impactar en el estado anímico.Sartore manifestó que los especialistas en geriatría y gerontología, “están alertas en la temporada invernal al aumento de los casos de depresión, por lo que recomiendan la socialización”. De tal modo, para evitar el aislamiento, la soledad y la depresión es muy importante la compañía de los familiares y amigos; “y en caso de que ellos no puedan visitarlos, también es beneficioso que puedan sostener el contacto de manera virtual, por ejemplo mediante videollamadas”, indicó.Finalmente, en esta línea, se recuerda que también es importante ayudarles a incentivar sus relaciones sociales en centros de días u otros espacios con personas de su misma edad, para ayudarles a evitar la soledad, depresión o aislamiento social.