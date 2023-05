Rescataron un cervatillo que tenían como mascota en Concordia

Un cervatillo fue rescatado de una vivienda de Concordia y está en recuperación, ya que estaba en estado de desnutrición.Marcelo Cortiana, guardaparques, contó aque “los Bomberos se comunicaron conmigo y me indicaron que recuperaron el animal, que estaba en una casa”.Contó que el cervatillo “estaba un poco desnutrido, estaba bastante flaco según constataron veterinarios. Es un animal silvestre, por más que lo tratemos bien no debe ser tenido como una mascota. Se le está dando una leche especial, que tiene alto contenido de grasa. No es la leche común porque si bien los llena no los nutre”.Confirmó que “ahora está bien, está estable. Va mejorando de a poquito. La gente a veces los adopta, pero no por maldad, sino por desconocimiento. A veces cuando el hombre mete la mano hace daño y es de por vida para estos animales. La idea es buscar un lugar para que esté en su hábitat”.“Ahora tomamos contacto con otros lugares que tiene estos animales porque no es de la zona. Hay sitios entre Colón y Concepción del Uruguay o sino Temaikén, que trabaja con animales nativos y su recuperación”, agregó.