25 de Mayo: “el grito de Mayo, encendió la necesidad de hacer un país libre”

Cada 25 de mayo se conmemora la formación de la Primera Junta de Gobierno en Argentina, fecha que da cierre a la denominada “Semana de mayo” e inicio al proceso de surgimiento del Estado Argentino que culmina el 9 de julio de 1816.Se trata de una de las fechas patrias más importantes de Argentina. Durante la jornada, feriado nacional, el país se viste de celeste y blanco.Sin dudas, el 25 de mayo ha sido un gran hito que sentó las bases para la consolidación de la Nación Argentina. Pero, ¿cómo fue ese día?, ¿había paraguas? La respuesta a esa pregunta de Elonce, la contestó esta mañana, el licenciado, poeta, escritor y actual asesor Cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani.“No hay muchos testimonios sobre cómo fue ese día, pero los entrerrianos lo podemos contar a través de un hombre de esta tierra: Casiano Calderón. Estuvo el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires y cuenta con detalles que ese día, efectivamente, llovió. Además, afirmó que la mayoría de la gente no entendía lo que pasaba, no solamente porque no había información precisa, sino porque el 75 por ciento de los habitantes de Buenos Aires, eran aborígenes o afroamericanos que estaban en ese lugar. Es decir, la mayoría de ese pueblo que estaba ese 25 de mayo de 1810, efectivamente, no sabía de qué se trataba”, remarcó el gestor cultural entrerriano.“Muchos hombres sí sabían de qué se trataba, que al poco tiempo, salieron a difundir las ideas de libertad. Por ejemplo, el 8 de junio, ya se había adherido el Cabildo de Concepción del Uruguay y por eso, una de sus calles principales se llama 8 de junio. También, Manuel Belgrano, llega en octubre a Paraná y lo hace en nombre del Rey Fernando Séptimo; eso fue así, porque todavía nos quedaba un largo camino hasta encontrar la libertad definitiva y la declaración de la independencia; la cual, en el caso de las provincias que dependíamos de la Liga de los Pueblos Libres, iba a llegar el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay y el resto de las Provincias Unidas, un año después”, rememoró Romani.“Indudablemente, aquel grito de Mayo, encendió en el pecho de los criollos, la necesidad de hacer un país libre y grande. Hoy, es un día para vestirnos de fiesta, para honrar la memoria de los hombres y mujeres que trabajaron la tierra, la piel sensible de nuestros hermanos y aquellos que sembraron en el hogar, en el aula, en el trabajo y en la calle, esta pasión por lo argentino”, afirmó Roberto Romani.“Hoy, más que nunca, como decía Francisco Luis Bernárdez en su poema “La Bandera”:”, recitó Romani.El licenciado Romani nació en Larroque, Entre Ríos, y ya ha publicado 25 libros, 13 grabaciones con música y poesía de la región y dos documentales con rescates históricos y vivencias del litoral.