"Estoy tratando de reinsertarme", dijo Marcelo Corazza

Tras la denuncia de corrupción de menores que puso a Marcelo Corazza en el centro de la polémica y por la que estuvo varios días detenido, el primer ganador de Gran Hermano Argentina (Telefe) reapareció públicamente y se refirió a su futuro laboral y personal.



Recordemos que si bien Corazza recibió la falta de mérito para procesar o sobreseer en la acusación que apunta a su rol en la banda, sigue procesado por el delito de corrupción de menores que desencadenó, además, la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammón.



Marcelo Corazza fue liberado pero sigue procesado por corrupción de menores

Desde su salida de la cárcel de Ezeiza, poco se subo sobre el presente del productor. Sin embargo, las cámaras de Intrusos (América TV) lo capturaron a la salida de su domicilio y no pudo evitar ser consultado por el cronista.



"¿Cómo están siendo estos días para vos?", le preguntó. "Ahí estamos", respondió.



Apurado y con pocas expresiones antes de subirse a su vehículo, agregó: "Estoy más tranquilo, tratando de reinsertarme, volviendo. Estoy muy apoyado en la familia, en los amigos, en la gente que me quiere".



Las autoridades de Telefe lo desvincularon tras la denuncia y, en ese marco, Corazza habló d su futuro laboral y dijo: "Estamos reinsertándonos". Sobre la denuncia sostuvo que "no puede hablar del tema".