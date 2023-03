Cuándo habrá otro fin de semana largo y qué pasa con el feriado del 2 de abril

Tras el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el próximo feriado será el 2 de abril “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas”. Sin embargo, el mismo cae domingo y es inamovible.



Por lo tanto, según el calendario oficial del Ministerio del Interior, el próximo fin de semana largo, para aquellos que no trabajan los sábados, será el de Semana Santa.



Cabe aclarar que el jueves 6 es consideran como día no laborable. Eso quiere decir que queda en manos del empleador si ese día se trabaja o no. Tampoco debe pagarse extra a quienes cumplan con su jornada laboral habitual.



En tanto, el viernes 7 sí será feriado nacional. Y, según indica la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el trabajador tiene derecho a descansar de sus tareas en los días feriados sin sufrir descuentos en su salario. En el caso de los rubros en los que no es posible tomarse el día, porque son sectores que llevan adelante tareas consideradas esenciales, el artículo 166 de esa norma establece lo siguiente: "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical", por lo cual debe pagarse doble a quienes desarrollen sus tareas. . LOS FERIADOS QUE RESTAN EN 2023 Abril



2. (domingo) Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Feriado inamovible.



6. Jueves Santo. No laborable.



7. Viernes Santo. Feriado inamovible.



Mayo



1ro. (lunes) Día del Trabajador. Feriado inamovible.



25. (jueves). Día de la Revolución de Mayo. Feriado inamovible.



26. (viernes) Feriado con fines turísticos



Junio



17. (sábado) Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. Feriado trasladable.



19. (lunes) Feriado con fines turísticos.



20. (martes) Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano. Feriado inamovible.



Julio



9. (domingo). Día de la Independencia. Feriado inamovible.



Agosto



21 (lunes). Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín que se corre del 17/8. Feriado trasladable.



Octubre



13 (viernes) Feriado con fines turísticos.



16 (lunes). Día del Respeto a la Diversidad Cultural que se pasa del 12/10. Feriado trasladable.



Noviembre



20 (lunes) Día de la Soberanía Nacional. (Feriado trasladable)



Diciembre



8 (viernes) Inmaculada Concepción de María. Feriado inamovible.



25 (lunes) Navidad. Feriado inamovible.





Los fines de semana largos que quedan por delante:

-Del jueves 25 de mayo al domingo 28 de mayo.



-Del sábado 17 de junio al 20 de junio.



-Del viernes 13 de octubre al 16 de octubre.