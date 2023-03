Billetera Entre Ríos: hay 75.000 usuarios y ya se realizan 1.500 compras por día

Mapa de comecios

El programa de impulso al consumo mediante pagos virtuales Billetera Entre Ríos cumplió tres meses de vigencia el domingo y va instalándose y haciéndose conocido, poco a poco, en el mercado minorista de toda la provincia.La Secretaría de Comercio de Entre Ríos, precisó que al cabo de los primeroslo instalaron en sus teléfonos celulares yen todo el territorio provincial.Desde su implementación a fines de 2022 hasta este miércoles,. La cifra arroja un promedio de 1.500 compras por día.Por ahora, Billetera Entre Ríos puede usarse para los(en este último caso, hasta el 13 de abril, ya que se dispuso para promover el consumo ante el inicio del ciclo lectivo).Desde el Programa explicaron que la base de datos arroja cifras a nivel provincial y no por departamentos. No obstante,Consultado si van a incorporar más ramas mercantiles al beneficio, un funcionario de la Secretaría de Comercio que monitorea el desempeño diario del Programa adelantó que. Y aclaró: “Todo depende de la evolución del uso de la Billetera”. Lo mismo contestó en relación a la posibilidad de subir el tope deEl principal beneficiado de Billetera Entre Ríos parecería ser el cliente, queEs que los comercios financian una parte, aunque minoritaria, del dinero que percibirá el comprador. De ese tercio del valor de la compra que volverá a su cuenta,Desde la Secretaría de Comercio confirmaron que. “Ya se ha advertido a los comercios infractores, informándoles que no sólo no van a poder seguir operando con la Billetera, sino que van a recibir una multa de valor económica”, afirmó el funcionario consultado porSegún explicó, muchos usuarios se han encontrado con un precio en las góndolas, pero al momento, se han corroborado las infracciones.. 