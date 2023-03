Muertes de bebés en hospital de Córdoba: Imputaron a otras dos mujeres

Una exdirectiva y una exjefa de enfermeras del Hospital Materno Neonatal 'Ramón Carrillo' de la ciudad de Córdoba fueron imputadas en la investigación por la muerte de bebés nacidos sanos y que ocurrieron el año pasado en ese centro de salud pública provincial, con lo que suman 9 los acusados, de los cuales dos están detenidas, informó una fuente judicial.



El abogado Carlos Nayi, quien representa a algunas de las familias denunciantes, manifestó a los medios locales que las nuevas imputaciones alcanzan a la ex subdirectora médica del neonatal, Claudia Ringelheim y a la ex jefa de enfermeras de la misma institución, Alicia Ariza.



En ambos casos, el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, resolvió imputarlas por el delito de 'omisión de los deberes de funcionario público".



Nayi anticipó también que se está investigando a dos ex directivos del Ministerio de Salud provincial por el mismo delito.



La causa ya tiene 9 imputados: la enfermera Agüero Brenda Agüero que está detenida desde el 19 de agosto del año pasado, quien está imputada por los delitos "homicidio calificado por aplicar método insidioso al suministrar potasio incompatible para la vida", que sería la causa de los fallecimientos de cinco bebés nacidos sanos que ocurrieron entre marzo y mayo de 2022.



El 22 de febrero último fue detenida la ex directora del neonatal, Liliana Asís, quien ya estaba imputada "encubrimiento agravado, omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".



Los restantes imputados, que se encuentran en libertad, son el exministro de Salud Diego Cardozo; el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal y el exvicedirector del hospital, Alejandro Salama, por el delito de "omisión de los deberes de funcionario público", según consta en el expediente.



También las exjefas de áreas del neonatal Marta Gómez Flores y Adriana Morales por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".



En el marco de la investigación, en la primera semana se setiembre del año pasado el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) exhumó los cuerpos de tres bebés para someterlos a estudios científicos, a los efectos de determinar la identidad y las causas de sus muertes.



Las exhumaciones correspondieron a bebés que habían nacido y fallecido el 18 de marzo, 23 de abril y 23 de mayo del año pasado.



La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.