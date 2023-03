Piden detener a ex ministro de Salud por muertes de bebés en hospital de Córdoba

La querella de la causa que investiga la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Neonatal de Córdoba, ocurridas el año pasado, pidió la detención del ex ministro de Salud provincial Diego Cardozo.Se trata del abogado querellante Carlos Nayi, quien solicitó formalmente este viernes la detención del ex funcionario cordobés.La solicitud fue realizada ante la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón y el letrado acusó a Cardozo por el delito de encubrimiento agravado y de haber tapado todo lo que ocurrió en el Neonatal.El ex ministro está imputado por ahora en la causa por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.El 25 de agosto de 2022 Cardozo había presentado su renuncia al cargo y comunicado su decisión en las redes sociales: "Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación. Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función, y también con el profundo anhelo que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente".En su lugar, el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, designó a la bioquímica María Gabriela Barbás.Trascendió que la próxima semana será indagada en la causa por las cinco muertes la ex directora del Hospital Liliana Asis. Fuente: (NA)