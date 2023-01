Explican por qué la próxima semana habrá temperaturas “algo más moderadas”

Video: Prevén “clima extremo” en el cierre de semana: el avance del frente frío y cuándo llegará

El meteorólogo, Leo de Benedictis, advirtió que “el calor va a seguir”, pero “la buena noticia es la llegada de algunas lluvias y tormentas que ya empezaron sobre la zona central. De a poquito se irán acercando al sur del Litoral, pasando por la provincia de Santa Fe y llegando a Entre Ríos. Ratificó queNo obstante, advirtió: “No esperen gran cosa, con el volumen de agua” que se pueda acumular, pero se aguarda que con esta situación “empiece a cambiar esta característica de sequía que nos viene acompañando desde hace rato”.Anticipó que “los altos registros térmicos se mantendrán, pero más entrecortados, porque la semana que viene vamos a tener varios episodios de inestabilidad, sin grandes lluvias, pero con momentos que van a ir generando algunos chaparrones que serán dispersos, pero ayudarán a que las temperaturas no sean tan altas, aunque subirán en los momentos en lo que no llueva”.De Benedictis admitió que “las olas de calor son habituales” en esta época del año y comparó que “estamos muy lejos de lo que fue el enero de 2022, que se dio una interminable ola de calor, con 20 días en los cuales las temperaturas estuvieron por encima de los 38 o 40 grados de manera constante”.“El debilitamiento de La Niña se irá dando en el transcurso de febrero. Empezaría a aflojar la sequía, con lluvias algo más recurrentes”, estimó el especialista.Remarcó que, a partir del mes venidero, las lluvias ya no serán tan erráticas como en este último tiempo, sino que “cuando llueva será de manera más generalizada, quizás con un volumen todavía escaso. Ese será el primer impacto que veremos”.Luego, estaremos en condiciones neutrales. Durante otoño e invierno, se prevé que “se vayan normalizando las lluvias. Todavía no está confirmado que la próxima primavera y verano pasemos a un evento del Niño. Hay chances, pero yo sería un poco más cauto y seguiría con la tendencia de neutralidad para los próximos seis u ocho meses”, cerró el meteorólogo en diálogo con el programa