Un bañista fue atacado por una raya en el río y debió ser hospitalizado

Con estas altas temperaturas, es impresionante ver la afluencia de bañistas y la cantidad de embarcaciones que navegan por aguas del río Uruguay, buscando playas para pasar el día y refrescarse.Con esto también llegan los riesgos para aquellos que no conocen la zona o, que pueden tener un momento de distracción y no advertir algún peligro.Esto sería lo que ocurrió el sábado a un bañista que al parecer se encontraba pasado el día sobre la zona que llaman Los Pinos, que fue herido por un chuzazo de una raya, en una de sus piernas.El lesionado fue trasladado de inmediato para su atención, al hospital Justo José de Urquiza, con visibles muestras de dolor, según señalaron ocasionales pacientes que estaban en la Guardia al momento de su ingreso.Estas heridas, por las características de espolón que tiene este animal y está recubierto por un tegumento gelatinoso que es sumamente tóxico. Las heridas son muy dolorosas y necesitan ser tratadas lo más urgente posible. Este tipo de animales, pueden estar en las orillas y no se ven, algo que es mucho más peligroso, si quienes están en ese lugar no conocen los riesgos.Es importante que todos quienes vayan a las playas, puedan estar atentos ante cualquier caso o situación de peligro, ya que estas lesiones son mucho más serias en niños. Fuente: 03442