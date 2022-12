Llega el 2023: las predicciones del nuevo año para cada signo

Las predicciones signo por signo

El próximo domingo será 1° de enero y arranca el 2023. Como siempre sucede, el inicio de un nuevo año renueva de energías y esperanzas a todos. En el ámbito astrológico, este 2023 representa un número, que en el arcano del tarot es El Carro, La Carroza, El Carro de Hermes, El Movimiento.La reconocida astróloga Jimena La Torre reveló qué va a suceder con todos los tránsitos planetarios y sus influencias en la vida de las personas. "Así como 2022 fue un año de finales, este 2023 será de inicios, un tiempo de comienzos, lo que le da un condimento extra", explicó.En el año que arranca, el rey de los dioses, Júpiter, empieza su recorrido transitando Aries y Tauro. Así como él lo hace, lo haremos todos. Un viaje por la rueda zodiacal que durará 12 años. Es por eso que se considera "de comienzos" al 2023."En principio, en este 2023, nacemos, y así como el bebé le sonríe a la madre porque sabe que ella es su alimento vital, así transitaremos viviendo, buscando nuestro alimento para que se encienda la chispa interior de la vitalidad", detalló la tarotista.Es el número uno del 2023. Sería ideal arrancar el año viajando o con un viaje cercano. En cuanto a la salud, debe cuidarse con su alimentación y no relajarse con su figura. Aries es un signo que por lo general vuelve a empezar.Con la posibilidad de ser un sol para todos y dar mucha luz a la gente que quiera aceptar la productividad que ellos proponen. En lo material y en el trabajo, recogerá frutos cerca de la fecha de su cumpleaños.Es el momento de hacer cosas independientes, empezar emprendimientos, retomar todos esos estudios que dejaste pasar y que en algún momento pensaste que te darían un rédito económico. No centrarse en solo una cosa.Tiene en su haber la gran iluminación que puede dar a los demás, debe buscar la forma de renacer teniendo en cuenta que una de las fechas nacionales es el 9 de Julio y hay un renacimiento muy importante. Es un año en el que puede aprovechar las oportunidades más divertidas en amor, trabajo y dinero.Aumentarán mucho las ganas de estudiar, de crecer y de duplicar todo lo que están haciendo. Habiendo sido un gran maestro, ahora va a llevar su saber a todos los lugares donde lo requieran o necesiten. El signo estará beneficiado por muchos tránsitos planetarios.Cuando Virgo se ubica en una posición más real, se prioriza, y la mejor manera es estar bien con la salud. Es un año en el que le vas a dar mucha importancia al tema económico. Es un año para estar más confortable y no sobreexigirse tanto.Tendrá la capacidad de duplicar su capacidad de diplomacia, convirtiéndose en una especie de ángel protector para los demás. Es un año en el que se necesita de inteligencia y discernimiento, y de reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Cualidad de "templar las aguas".Va a ser sólido en cualquier proyecto que tenga. Este signo va a demostrar que la fuerza interior es lo único que mueve de verdad a cualquier ser humano y nos va a enseñar a ser los más tenaces.La justicia favorable en todo lo que están haciendo. Va a ponerse varias metas y va a lograr un equilibrio con todas a la vez. En este 2023 el universo está acomodado para que sea lo más cercano a lo maravilloso que soñás.Va a ser posible que haciendo menos, logre más, guiando y enseñando a todos. Capricornio va a ser uno de los signos que más podrá demostrar que el esfuerzo, el trabajo y la paciencia dan sus frutos.Es un año de suerte, como una búsqueda de talentos interiores para acomodarlas y guiarlas y que el año funcione. Habrá momentos muy lindos para vivir, pero también tensiones que superar por cambios estructurales en tu vida material, como también responsabilizarte de las personas mayores de tu familia.Año de contemplación, de receptividad y capacidad de acceder a tener familia o hacerse de un buen equipo de gente que los ame. Creer tanto que todo va a suceder te hace capaz de todo para vos mismo también.