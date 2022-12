Brindarán una charla sobre endometriosis y dolor menstrual

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria, que afecta principalmente a las mujeres en edad fértil. Si bien la cura no es sencilla, se puede controlar y tratar.



Soledad Osuna, quien padece esta enfermedad expreso a El despertador: “La endometriosis me provocó una comprensión nerviosa en los nervios pélvicos, lo que me impedía caminar normalmente y estuve en silla de ruedas”.



“A partir de la operación pude caminar, lo cual fue emocionante y shockeante; los médicos pensaban que iba a seguir necesitando la silla de ruedas un tiempo más para movilizarme” expresó Osuna. Sobre la charla La actividad, que se realizará este sábado 3 a las 18:00hs, tiene como objetivo, visibilizar esta afección y compartir información sobre la misma. Será en Av. Zanni 1667 (frente a parque Gazzano). En la misma, expondrán la doctora Marina Vigna, Ginecologa; Licenciada Alba Velázquez, kinesiólogía y fisiatría, especialistas en suelo pélvico.



Osuna, quien fue operada por endometriosis, manifestó: “El objetivo principal de esta actividad, es visibilizar esta afección que afecta a muchas mujeres” y agregó que “estamos apuntando al público joven, a las adolescentes que tal vez, ya puedan estar sintiendo algunos síntomas y es importante que estén alerta”.



“Una de cada diez mujeres padece endometriosis y la gran mayoría no sabe que lo tiene; es una enfermedad que tarde entre diez y veinte años en diagnosticarse” finalizó Soledad Osuna.