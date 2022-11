Maratón Acuática Villa Urquiza-Paraná: Los testimonios de los nadadores

Video: Maratón Villa Urquiza - Paraná Testimonio de los nadadores al llegar a la meta

Video: Así iniciaba la 13 edición de la Maratón Villa Urquiza - Paraná

Video: A mitad de camino: Cómo se vivió la primera hora de maratón

Video: Transmisión en vivo Maratón Villa Urquiza-Paraná

Fueron 49 los nadadores que participaron este domingo de la 13º edición de la Maratón Internacional de Aguas Abiertas Villa Urquiza - Paraná.La competencia comenzó a las 15.45 en Villa Urquiza y los primeros nadadores llegaron a la meta, en la playa del CAE de Paraná, alrededor de las 18. Transmitiótoda la prueba acuática, desde la largada hasta la llegada, que fue presenciada por gran cantidad de gente.Seis de los participantes son profesionales de las aguas abiertas. Los otros 43 son amateurs o están dando sus primeros pasos en competencias como aficionados.El múltiple ganador de 41 años, oriundo de Buenos Aires, se quedó con el primer puesto de la Maratón. Asimismo, con este título se retira de las competencias de aguas abiertas.En dialogo con, dijo que "estoy contento, es la última maratón. Santiago Petrucci hizo una gran carrera, es joven, tiene futuro. Yo hice lo que me convenía hoy, saqué provecho de su juventud, cuando empezó a flaquear aproveché"."Son muchas emociones las que me pasan por la cabeza ahora, son 23 años de competir en todo el mundo, es emocionante. Agradezco y dedico esto a mi familia, a todos los que están acá y a los que no. Agradezco a mis amigos, a los que entrenan conmigo", agregó entre lágrimas."La Villa Urquiza - Paraná es muy especial porque acá empecé con el circuito nacional, tuve la suerte de que siempre me fue muy bien. Este es el cierre, entrenando muy poco, este es el mensaje que les dejo a mis hijos, la justificación de por que he estado tanto tiempo afuera", dijo.El paranaense Santiago Petrucci, que viene de hacer una excelente carrera en la Santa Fe-Coronda, repitió su actuación en la Villa Urquiza-Paraná y se quedó con el segundo puesto.Toda la competencia estuvo cabeza a cabeza con el ganador, Damián Blaum.En diálogo con, dijo que "la idea era quedarme adelante, mantenerme lo que más podía, pero la experiencia le ganó a la juventud. Felicito a Damián Blaum"."Mi idea era mantenerle el ritmo yo, hacer los cambios de ritmo, pero él es él, es el mejor. Yo vengo de correr la Santa Fe-Coronda, la fatiga muscular es impresionante, no llegué a recuperarme como debería, pero lo intenté. Ahora voy a descansar hasta fin de año y luego retomaré el entrenamiento fuerte. Quiero irme a Canadá y Macedonia a competir", finalizó.Lautaro Kenig, oriundo de Bella Vista, Buenos Aires, se quedó con el tercer puesto. Casi toda la carrera estuvo a la par de sus compañeros, Damián Blaum y Santiago Petrucci, pero a mitad de camino frenó a hidratarse y se quedó un poco atrás.“Es muy difícil hablar, trate de seguir a los chicos hasta donde me vio. Por suerte repetí el puesto y fue una hermosa carrera”.Sobre Damián, comentó “no hay con que darle, es un nadador muy fuerte. Lo seguimos hasta donde pudimos. Fue una gran carrera”.La joven Florencia Sigura, que representa al Club Atlético Estudiantes, tiene 15 años y fue la primera mujer en llegar a la meta en esta maratón. La adolescente contó que es la primera vez que participa."Me sentí muy bien, cumplí objetivos y agradezco mucho haber estado. Soy la más chica de la competencia. Es mi primera experiencia y llegué cuarta en la general. Agradezco las muestras de afecto", dijo."Tuve una buena preparación, es fundamental. Tuve algunas dificultades pero lo pude manejar, sobre todo los calambres. Es todo cabeza", agregó.El nadador Gonzalo Guidi llegó quinto a la meta y expresó que “fue una carrera dura, linda, pero muy buena. Estoy muy contento con mi rendimiento”.Sobre Damián Blaum, señaló que “es un ídolo, un fenómeno”.El paranaense Diego Boviez, hermano del nadador Santiago Boviez, llegó sexto y contó a Elonce que "me sentí incómodo al principio y después intenté disfrutar. No arranqué bien, hay días que uno se siente mejor"."Vine a representar a mi familia, hice lo posible, di lo que tenía. El objetivo siempre es dar el 100% y luego que sea lo que tenga que ser", indicó.Agradeció a su familia y señaló que "es un esfuerzo muy grande el que se hace y sin ayuda de la familia no se puede".Mauricio Gatica, llegó séptimo a la playa del CAE. En dialogo con, comentó que “la última carrera oficial que corrí fue en 2017 y hoy me sentí muy bien y estoy contento con el resultado"."Estoy conforme, porque venía a llegar, me estoy dedicando al ciclismo”, añadió.Mateo Buzzo tiene 14 años y terminó la maratón en el puesto número 8. “Llegue bien, cansado porque es la primera vez que la corro”. Según comentó el joven, su estrategia fue “comenzar rápido y luego tratar de mantener el puesto”.“Estoy conforme y mi objetivo era llegar. Le dedico esto a mi abuelo que me alentó desde el cielo”, remarcó.Evelina Gladys Fernández, una mujer de 62 años llegó a la meta. “Fue una experiencia maravillosa. Es la segunda vez que la corro y ya me estoy preparando para la próxima”.Comentó a nuestro medio que entrena “durante la mañana, en el rato que pueda porque tengo dos cargos docentes. Es complicado pero se puede”.Reviví la transmisión en vivo