Quiénes cobran este jueves jubilaciones, asignaciones y bono

Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $48.729 con DNI finalizado en 2 y 3 cobrarán mañana por ventanilla en las sucursales bancarias correspondientes, con el aumento de 15,53% por Ley de Movilidad jubilatoria.



Junto a sus haberes de noviembre se pagará la tercera y última cuota del bono de $4.000 para los que perciban hasta dos haberes mínimos.



Las mujeres que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 9 tendrán disponible mañana el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito.



Por otra parte, continúa el pago de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de diciembre próximo.



La Prestación por Desempleo se hará efectiva mañana a las personas inscriptas en ese programa con DNI finalizado en 2 y 3.



Mientras que la ANSES abonará mañana la primer cuota de $22.500 del Refuerzo Alimentario destinados a ciudadanos en situación vulnerable sin trabajo registrado y que no reciben ninguna asistencia del Estado, cuyo DNI termine en 7.



Las personas, entre 18 a 64 años que aún no se inscribieron en el IFE podrán hacerlo a través de la web o en las delegaciones de Anses.



Si la solicitud es aceptada se les pagará un bono de $45.000 en diciembre.