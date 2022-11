Peces vs. Mosquitos: detalles del estudio base sobre la prueba en el Anfiteatro

Control biológico

La llegada de las altas temperaturas son la campana de largada para la presencia de mosquitos y las enfermedades que transmiten, como dengue, zika y chikungunya, que impactan particularmente en los ámbitos urbanos.En este marco, un proyecto de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) -en la Ciudad de Buenos Aires- utiliza peces nativos para disminuir la población de estos insectos en su fase de larvas acuáticas y así reducir la proliferación de enfermedades.La iniciativa usa especies como “Jenynsia lineata” y “Cnesterodon decemmaculatus”, comúnmente llamadas “Madrecitas”.“Existen espacios que no se pueden vaciar ya sea porque contienen un gran volumen de agua o porque sirven para regar. La iniciativa que llevamos adelante desde la cátedra apunta a usar el control biológico del mosquito en aguas de uso productivo o recreativo”, dijo Alejandro López, docente de la cátedra de Acuicultura de la FAUBA.“En los pequeños cuerpos de agua este pececito es muy voraz, se alimenta de muchas larvas por día. Por ende, ejerce un control muy bueno. Entonces, al no haber larva de mosquito en el agua, no hay mosquito adulto que pique”, aseguró López.El proyecto se basa en “sembrar” peces nativos que se alimentan de las larvas del mosquito en estanques, fuentes o piletas. “Usamos especies nativas que están adaptadas a este tipo de ambientes y resisten una gran diversidad de condiciones ambientales y requieren muy poco esfuerzo de mantenimiento”, detalló.Es una estrategia de largo plazo y en el caso de un pez adulto, puede consumir hasta 100 larvas por día. Además, al consumir la micro fauna de los ecosistemas acuáticos, no requieren alimentación suplementaria. Así, mientras viven, pueden mantener a raya la población de mosquitos en un ambiente acuático pequeño.“Se trata de un pececito es de fácil reproducción y mantenimiento, y se amolda a vivir en cuerpos de agua relativamente pequeños. Es más pequeño que una mojarrita. En su edad adulta alcanza los 3 o 4 centímetros, como máximo, y se cría en agua limpia y quieta, cercana a centros urbanos”, puntualizó el experto sobre la especie.Entre algunos beneficios de basar el proyecto en el control biológico con especies nativas, se puede bajar el uso de insecticidas y repelentes. “Atacar a las larvas en un sistema acuático determinado es más efectivo que perseguir a los mosquitos en su fase adulta”, remarcó.La idea es reducir la población de larvas a cero. “Si bien existen compuestos químicos para controlar a las larvas, son caros y requieren una aplicación constante. Por otro lado, al utilizar peces nativos no ponemos en peligro a las otras especies del ecosistema”, concluyó.Una prueba piloto, a cargo de la subsecretaria municipal de Salud y Ambiente, utiliza peces nativos para disminuir la población de estos insectos en su fase de larvas acuáticas: las “madrecitas” fueron criadas en el estanque del Anfiteatro Héctor Santángelo y proyectan replicar el experimento en otras fuentes de agua de la ciudad.“Es una prueba piloto que iniciamos a fines de 2020 por la que comenzamos a criar unos pececitos, que se llaman madrecitas, y se caracterizan por comer larvas de mosquitos”, comunicó a Elonce la subsecretaria municipal de Salud y Ambiente, Silvina Saavedra, al comentar que “los pececitos fueron llevados desde el Parque Botánico y liberados en el estanque del Anfiteatro Héctor Santángelo”.El relevamiento realizado hace unos días, determinó que “no había larvas de mosquitos y los pececitos se reprodujeron, con lo cual, se tratará de replicar la iniciativa en otras fuentes de la zona, coma la del Yaguareté, para hacer control biológico y no hacer uso de insecticidas”, dijo la funcionaria a Elonce.“Lo bueno de este pececito es que se reproduce y lo podemos llevar a otros lugares”, ponderó Saavedra.