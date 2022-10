“Parejas, tríos y amigues”: organizaron fiesta sexual y municipio la prohibió

Las autoridades municipales de la villa turística de Paso de la Patria, en Corrientes, prohibieron una fiesta sexual anunciada para el fin de semana del 15 y 16 de octubre y anticiparon que analizan acciones legales contra la organización.A través de un comunicado, la comuna anunció que el evento -organizado por el especialista en sexualidad Augusto Labella, que forma parte de una organización llamada “Sex Club”- finalmente no se realizará.La Municipalidad de la localidad correntina anunció que “no se autorizó el evento del Club Sexual en nuestra localidad”.“Advertimos que la realización de este evento es ilegal y desde el Municipio nos encontramos en alerta y analizando las acciones legales que llevaremos adelante contra quienes promueven dicha fiesta clandestina”, expresó el municipio cuyo intendente es Guillermo Osnaghi.Sex Club, de Labella, organizó la fiesta “Sexo en la Patria” los días sábados 15 y domingo 16 de octubre en la localidad distante 39 kilómetros de la capital de la provincia, yAsimismo garantizabanPara participar del evento era necesario formalizar una reserva y, si bien no se ofrecieron mayores detalles en la invitación pública, el organizador aseguró en declaraciones radiales que“En el evento todo se pauta y se habla. El no es ‘no’ todo se da con respeto y empatía; con discreción y respeto por la intimidad”, dijo en declaraciones a la FM Radio Dos, donde aseguró que “no hay una garantía del que sea partícipe tenga sexo”.En diálogo con Telam, el organizador negó como primera postura que se trate de “una orgía” y aunque aseguró que registra como antecedente haber realizado tres eventos similares en la provincia de Misiones, en esta oportunidad determinó junto a su equipo de colaboradores “respetar la decisión y la incomodidad de la intendencia de Paso de la Patria”.“Nos comunicaremos con los participantes que tenían reservas”, dijo Labella y aclaró que a esta convocatoria, a la que denominó también como una comunidad, “no va cualquiera, sino que para formalizar la reserva tenemos varias charlas”, aunque prefirió no precisar el costo para participar.“Son eventos, no son fiestas,y las inseguridades que tiene la gente en las redes sociales, sobre todo por casos de extorsión y estafas, se trata de una contención, un lugar cómodo y seguro para explorar su sexualidad”, sostuvo.“Se trata, - dijo- de conocer gente que está en la misma que vos, en un compartir con la diversidad, en pareja y para compartir tips”.Y explicó que “es una propuesta en la que estás en la pileta, estás al sol, tomás algo, escuchás música, es decir,´”.