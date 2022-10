Impresionante incendio en pinturería: “Son muchísimas las pérdidas materiales”

Video: Impresionante incendio en una pinturería: el local se derrumbó

Dantesco incendio ocurrió en la tarde de ese martes en el centro de Federación, las llamas consumieron una pinturería y dos departamentos.Un incendio de grandes dimensiones sacudió en la siesta de la villa termal, cuando las llamas consumieron una pinturería, una óptica y dos departamentos que estaban situados arriba de estos locales comerciales., destacó “la magnitud” de este incendio, lo que es “histórico” en Federación.“Hay mucha pérdida material; lo bueno es que no hemos tenido que lamentar una fatalidad. Se sigue trabajando en el lugar”, dijo.Confió que “unas 100 personas trabajó en el incendio. Me tocó ser uno de los primeros en llegar”. Dijo que él sufrió las consecuencias del incendio contó: “Cuando fui por la parte trasera a ver si en el lugar lindero, donde hay dos departamentos, para corroborar si a gente se había retirado de allí, se generó una especie de viento con thinner y cloro. En un principio solo me afectó la garganta, me hizo toser un poquito, pero a las horas se me comenzó a dormir el cuerpo y la cara. Estuve internado y mi familia no me dejó volver enseguida. Hoy, luego de descansar un poco ya estoy trabajando en el lugar”.Y rememoró: “Llegamos 14:45 al lugar, solo había llegado una dotación de bomberos. Fuimos pidiendo ayuda al área industrial. Vimos cómo se vino abajo la loza, hizo un ruido impresionante”.Describió que “había muchos productos inflamables; explotaban y ‘volaban’ los aerosoles”.En la planta baja del lugar siniestrado estaba la pinturería, y en la planta alta, la casa de los dueños, añadió el trabajador. “Perdieron todo, están con lo puesto. Se trata de una familia muy querida, muy laburadora, de apellido Notargiacomo, Hay una cuenta corriente de un banco donde se pueden hacer depósitos. Ya se han acercado varios vecinos que les han ofrecido sus locales comerciales para que él pueda iniciar con encargues, o mercadería que está en tránsito, como para que el dueño pueda iniciar el negocio desde cero, pero con muchas energía y con ganas. Hay vecinos, gente que está ayudando, conteniendo a la familia”, detalló Corso.Las víctimas de este siniestro “están viviendo en estos momentos en un complejo turístico”.