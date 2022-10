La lista de celulares que se quedan sin WhatsApp desde hoy

A partir de este viernes 30 de setiembre, decenas de modelos de teléfonos celulares ya no podrán contar con Whatsapp, debido a una nueva actualización que pone en marcha la aplicación de Meta.



Según informó la compañía, la aplicación dejará de funcionar en los equipos que cuenten con versión 4.0.1 o inferior en Android y iOS 12 o inferior en Apple, que ya no contarán con soporte y ni será factible su funcionamiento. Cómo saber qué sistema operativo tiene mi equipo Android: Acceder a la aplicación de Ajustes

Presionar la opción de Información del Teléfono y ahí podrás ver la versión de Android que tiene tu smartphone iOS: Acceder a la aplicación de Ajustes

Dar click en General

Seleccionar Actualización de software

Una vez en esta sección, podrás corroborar que iOS tiene tu iPhone Lista completa de celulares en los que ya no funcionará Whatsapp Huawei

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740



LG

LG Lucid 2LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q



Samsung

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2



Apple

iPhone

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus



ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956 – UMi X2

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo



Otras marcas

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

Lenovo A820

Faea F1THL W8