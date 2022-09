La sequía dejó al descubierto un gran salar en la laguna de Melincué

La laguna de Melincué es quizás el lugar más conocido del sur santafesino por su histórico balneario que fue el deleite de miles de turistas en diferentes décadas desde 1940 en adelante. También lo es por las constantes crecidas, inundaciones y desbordes del espejo de agua a lo largo de su historia. Ahora está atravesando el período más seco y quizás sea este año el de la bajante más pronunciada. Esta situación dejó ver un inusual espectáculo como lo es la presencia de un imponente salar a pocos metros del club Náutico Melincué, a unos cinco kilómetros del pueblo.La secretaria de Turismo de Melincué, Claudia Rosenthal, contó que "no se recuerda una sequía tan pronunciada como esta en los últimos años. Habría que remontarse a la década del 70. Esto hizo que la laguna bajará su caudal de agua y que aparezcan los salares que centenares de turistas visitan a diario en el espejo de agua".Siempre se dijo, o al menos esa fama tenía y tiene, que la laguna de Melincué poseía aguas curativas y con esta bajante lo que se puede observar -según Rosenthal- "es la floración de sales de Epsom o sulfato de magnesio. Esto es algo que hace mucho no ocurría por eso generó un atractivo turístico extra"."Con la bajante de la laguna, ha aflorado las sales que han caracterizado a sus aguas desde hace muchísimos años", sostienen desde Turismo Mellincué.En la cuenta de Facebook de la oficina de turismo de Melincué se detalla que "con la bajante de la laguna, ha aflorado las sales que han caracterizado a sus aguas desde hace muchísimos años, fenómeno que no se veía, por las recurrentes inundaciones y al mezclarse con el agua dulce de las lluvias".Su nombre científico es sulfato de magnesio. Estas sales tienen en su composición azufre, oxígeno y magnesio; siendo este último componente uno de los elementos que es fuente de sus mejores propiedades para la salud. El magnesio es un mineral que está involucrado en cientos de reacciones bioquímicas del organismo.En apariencia es similar a la sal de mesa que se acostumbra utilizar para cocinar, sin embargo, no comparten sabores similares porque es amargo y bastante desagradable al gusto. Basta con tomar un poco de esa sal y llevarla a la boca para corroborar el feo gusto que tiene.Agregaron que "este compuesto recibe la denominación de sal dada su composición química, pero no es un tipo de sal que tenga usos culinarios, como es el caso de la sal de mar. Es mejor conocida como sales de Epsom por el lugar donde se descubrieron, la ciudad de Epsom en Surrey, Inglaterra, región donde se pueden encontrar en manantiales naturales. EL naturista e historiador y geógrafo español Félix de Azara, ya describía esta particularidad de la laguna hace cientos de años en su diario de viaje cuando recorre estas tierras en la época del Virrey Melo (1796).