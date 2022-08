Sociedad

Lunes 15 de Agosto de 2022

Cuándo habrá otro fin de semana largo y quiénes tendrán feriados en septiembre

El mes venidero no tiene feriados nacionales. No obstante, en Entre Ríos, algunos tendrán dos jornadas que serán no laborables. Quiénes tendrán feriados en septiembre y cuándo será el venidero fin de semana extra largo.