Tablado, el autor de las “113 puñaladas” se quiere mudar e intendente se opone

El intendente de San Clemente del Tuyú le pidió a la Justicia que revoque la medida que le permite a Fabián Tablado mudarse a la ciudad. El asesino cumplió su condena y, tras quedar en libertad, quería irse a esa localidad balnearia, pero los vecinos pidieron que no lo dejen alojarse allí.



Tablado, que viene de estar 24 años en prisión por matar de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en 1996, se había instalado en la ciudad cordobesa de Bell Ville, pero allí también los vecinos lo denunciaron.



El intendente Cristian Cardozo se reunió con Edgardo Aló, padre de Carolina, y acompañó el repudio de la comunidad costera.



“No vamos a permitir que Fabián Tablado ingrese y se aloje en el Partido de La Costa porque esta persona no forma parte de la comunidad que queremos”, señaló Cardozo en un comunicado.



“Nosotros queremos una comunidad en paz, armonía y desarrollo de los vecinos y vecinas. Y la llegada de este hombre nos genera una desarmonía y un riesgo social teniendo en cuenta los antecedentes de este individuo”, agregó el intendente.



En el escrito presentado ante el Juzgado de Familia 5 de San Isidro, el funcionario puso en conocimiento el caso de gravedad institucional en materia de seguridad y solicitó que “se revoque la resolución” que permite a Fabián Tablado radicarse en el Partido de La Costa. Dónde está Tablado ahora Tablado abandonó la ciudad cordobesa de Bell Ville, donde residía desde que en diciembre pasado recuperó su libertad, y se trasladó a otra provincia.



No se sabe aún si este sábado viajará la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú, como estaba previsto, y donde ya lo declararon “persona no grata”.



El martes pasado Tablado informó que se fue de Bell Ville a las autoridades judiciales y del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que monitorean sus movimientos con una tobillera, para controlar la perimetral que tiene con Edgardo Aló, papá de Carolina, ahora ampliada a 300 kilómetros, detalla Télam.



Las fuentes no quisieron revelar en qué provincia está radicado ahora el femicida de las 113 puñaladas, que estaría acompañado por sus familiares.

“Lo que se está definiendo es si se va a quedar en esa otra provincia o si va a viajar a la ciudad de San Clemente del Tuyú, como había solicitado hace un par de semanas”, dijo una fuente vinculada al caso. Ampliación de la perimetral con el padre de Carolina Aló

Un dato clave es la distancia que vaya a tener con Aló en el lugar en el que se asiente. El martes pasado se supo que el Juzgado de Familia 5 de San Isidro con sede en la localidad bonaerense de Tigre, interinamente a cargo de la jueza Mónica Urbancic de Baxter, le amplió la prohibición de acercamiento a 300 kilómetros con el padre de su víctima, que vive en San Fernando y trabaja en Tigre.



“San Clemente del Tuyú era un problema, porque en línea recta con el domicilio del señor Aló quedaba a unos 250 kilómetros, una distancia que iba a violar el rango de la perimetral”, explicó otra de las fuentes. Su paso por Bell Ville

El 29 de julio, en Bell Ville, Tablado fue denunciado por sus vecinos, cuando escucharon una discusión que tuvo con su ahora expareja. La Policía fue hasta el domicilio, lo expulsaron del hogar, le impusieron una perimetral y él se mudó a un hotel de la ciudad cordobesa. Posteriormente la joven no hizo ninguna denuncia penal por violencia de género. “Persona no grata”

Tres semanas atrás, Tablado ya había pedido ante el juzgado que ahora le amplió la perimetral, permiso para cambiar de domicilio y mudarse a partir del 13 de agosto a una vivienda de su familia ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, un viaje que según informó en ese momento, estaba programado para este sábado.



El Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa, en una sesión especial realizada el viernes pasado, declaró a Tablado “persona no grata” en votación unánime. El lunes ya hubo una marcha de repudio a su llegada en la Plaza de las Banderas del centro de San Clemente, donde decenas de personas marcharon bajo la consigna “113 puñaladas, 113 veces no, fuera Tablado”.



