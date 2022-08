“Me enseñaron a ser responsable”, dijo joven que enviaba su tarea desde molino

Sociedad El nuevo desafío y el sueño del chico que subía al molino para enviar su tarea

Maratones

Gualeterio vive con su familia en la zona rural de Villaguay y es alumno de la escuela agrotécnica Nº2 "J.J. de Urquiza". Actualmente cursa el 3er años del secundario, y durante la pandemia se subía a un molino de ocho metros para captar señal y enviar la tarea escolar debido a que no había clases presenciales.el joven.Gualeterio comentó que “tiene dudas sobre qué hacer cuando sea grande. Me gusta mucho la apicultura, pero también correr maratones. Todavía no lo tengo bien decidido. Por ahora voy a tratar de hacer las dos cosas”.Durante la semana el adolescente se encarga de realizar sus deberes escolares y en el fin de semana disfruta de sus hobbies: la apicultura y la maratón.En su tiempo libre Gualterio también disfruta mucho del deporte y desde hace unos cuatro años corre maratones. “Por la pandemia no pudimos correr tanto, pero ahora que arrancó el año, le estamos metiendo con todo”.Al ser consultado sobre su disciplina y responsabilidad, el joven contestó sincero: “lo aprendí de mi familia y para portarme bien”.Al finalizar, el joven contó que entre la ayuda que recibió el Chaqueño Palavecino le regaló una guitarra.