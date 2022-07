Exposición Rural de Palermo: entrerriano presentó una raza de oveja “sin lana”

Se desarrolla la 134º Exposición Rural de Palermo y un productor entrerriano presentó por primera vez una oveja “sin lana”. Se trata de una oveja de raza Santa Inés y lo mas llamativo es que el animal tiene un pelaje similar al de una vaca o un caballo.transmitió en vivo desde el predio de la Rural este miércoles, y el productor Sergio Taffarel, dueño de la Cabaña “El Luchador” brindó declaraciones sobre esta particular raza ovina.“Es una raza que llama muchísimo la atención porque tiene el pelo similar a una vaca o un caballo", explicó el productor al resaltar que “en el campo cada vez se consigue menos mano de obra y esquilar es un trabajo arduo y genera muchas complicaciones”.Santa Inés es “una raza netamente carnicera y de pelo, con lo cual no se esquila, no tiene lana. Además, tiene la característica reproductiva de ser poliéstrica continua”, aseguró el productor ovino al agregar que la raza es originaria de la zona de Fortaleza, Santa Inés es un híbrido de las razas Morada Nova (rústica brasilera), Bergamasca (lechera italiana) y Somalí (carnicera sudafricana).Muy esperanzado, Taffarel describió e estas ovejas como “animales con mucho potencial y para esta feria fue toda una novedad".Al consultarle sobre la actualidad de los productores ovinos, expresó: “Hace unos cinco años que notamos un mejoramiento el sector, ahora hay un stock muy grande de ovejas e incentivamos al que todos los productores anoten los animales de FUCOFA Y SENASA”.