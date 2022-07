Pozos gigantes del Quini, vacantes: 16 apostadores ganaron más de $1.531.000

No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo domingo, en total, habrá en juego 800 millones de pesos.



En el Tradicional salieron el 02-04-25-08-36-03. No hubo ganadores con todos los aciertos y se acumula para el próximo pozo $55.000.000.



En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 04-10-18-21-43-33. No hubo ganadores en este sorteo y pasan para el siguiente $531.284.759.



Por su parte, en la Revancha aparecieron el 42-19-00-23-11-29. Como no hubo apostadores ganadores, el pozo acumula $99.356.183 para el próximo domingo.



En el Siempre Sale hubo 16 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 09-34-05-24-06-37. Cada uno cobrará $1.531.753,53 Elonce.com