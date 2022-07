¿Regreso del chupacabras?: Mutilación en animales y explicación de veterinario

“Un animal que se muere en el campo, es alimento para otro carroñero”

Una familia de la zona rural de Carolina, departamento correntino de Goya,Un lugareño, mientras recorría su campo, halló un ternero muerto con una extraña marca en la cara: le faltaba un ojo y tenía un corte exactamente redondo en un solo lado de la cabeza con sangrado en la nariz.consultó sobre este tipo de hechos,, Dio su parecer sobre el hecho.”, indicó. A su parecer se trata de “fauna nativa, ya sea roedores, hurones, zorros, peludo, animales que tiene adaptaciones anatómicas para hacer estos cortes.”, puso relevancia el profesional.Indicó asimismo que, con carencia de forraje o por las heladas, que no hay proteínas. Los animales pueden comer alguna planta tóxica y mueren o tener enfermedades carenciales: se ha hablado de la falta de magnesio. Asimismo podría ser carbunclo.“De hecho, hay estudios que indican que alrededor de los cuerpos ovinos hay materia fecal de esta fauna nativa”.“Lo que no es llamativo es que, van a los lugares más fáciles, la lengua, tejidos blandos, ubre”, manifestó el veterinario.Y reconoció que “parece, con el tiempo, que se ha cortado con un objeto cortopunzante, como un bisturí, pero no,. Pasa que por ahí los ven con el tiempo y las marcas aparecen como perfectas”.