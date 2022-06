Pronostican para el sábado un sistema frontal que generaría inestabilidad

Sociedad Un débil frente frío provoca un leve descenso de la temperatura

El meteorólogo Alejandro Gómez indicó durante el programaque “las condiciones se ven óptimas para hoy” y detalló que “a la zona sur está entrando un sistema frontal de poca importancia que provoca rotación de viento al sur y sudeste. Esperamos que esta pequeña transición de masa de aire alcance hasta el centro de la provincia, con temporario incremento de la nubosidad, pero sin cambio importante de las condiciones meteorológicas ni de las temperaturas que alcanzarían en esta jornada estarían entre 17 y 18 grados”.Durante su habitual reporte de los jueves en, el especialista señaló que se aguarda que “mañana el viento se incremente con ráfagas del norte de hasta 30 o 40 kilómetros por hora. Nuevamente ingresará aire templado”, por lo que los registros térmicos “podrían rondar los 20 grados a la tarde”.Gómez adelantó que “estaría entrando nuevamente un sistema frontal durante la mañana del sábado, el cual no traería aparejadas condiciones de inestabilidad importantes, aunque es posible que las condiciones se inestabilicen, con probabilidad de algunas precipitaciones de bajo registro. La zona más inestable sería el este de la provincia y esperamos lluvias que no superarían los cinco milímetros”.Hacia la noche del sábado “las condiciones mejorarán con leve descenso de temperatura y el domingo amanecería con una mañana muy fresca y aumento nuboso importante durante la tarde. Las mínimas serían de cinco grados”, previó el meteorólogo.Por último, Gómez hizo un resumen de lo previsto para las últimas jornadas de junio y las primeras de julio. “No esperamos cambios importantes de temperaturas. Las condiciones de inestabilidad estarían concentradas entre la madrugada y la mañana del sábado, pero no serían importantes; afectarían sobre todo al este entrerriano”.En cuanto a las temperaturas, las mayores oscilaciones se darán entre “mañana, que sería la jornada más templada y el domingo, para cuando se pronostican las mínimas más bajas”.