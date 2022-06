Miércoles más templado en Entre Ríos: qué se pronostica para julio en el país

Las previsiones para julio

Durante esta jornada se prevé tiempo estable sobre la región central del país, con viento soplando del norte, lo que aportará para la recuperación de la temperatura.En el norte se notará más el aumento térmico el avance de aire más cálido, mientras que un frente frío estará transitando el norte de la Patagonia y el extremo sur de la región pampeana, con aumento de la nubosidad y algunas precipitaciones.Para Entre Ríos se pronostica durante la mañana vientos rotando a débiles del oeste, poco nuboso o despejado. Por la tarde, vientos rotando a débiles del noroeste, poco nuboso y templado. La temperatura máxima pronosticada es de 18 grados.Julio es uno de los meses en los que históricamente se observan las menores precipitaciones del año sobre el centro y norte del país.Al respecto, el meteorólogo Leonardo De Benedictis, indicó que en Argentina hay zonas que ya llevan más de 60 días sin. Hay sectores en los que se han dado algunas lluvias, pero en cuanto a los registros observados se encuentran muy lejos de los parámetros normales para el mes de junio. Sólo se ve una situación inversa sobre la región patagónica, especialmente en la franja cordillerana, zona que tuvo lugar a abundantes y constantes lluvias y nevadas de variada intensidad.El resto del país muestra características bastante homogéneas, esperándose niveles normales de lluvia, aunque esos niveles promedios, son históricamente muy escasos para la época del año.Al analizar la situación de las temperaturas en el país, De Benedictis explicó que, pero no todos los años se ve el mismo comportamiento, ya que, en muchas ocasiones, la propia variabilidad anual puede causar algunas “correcciones” y generar pequeñas modificaciones.“En este año en particular, tanto mayo como junio fueron meses muy fríos en nuestro país, con importantes anomalías negativas”, manifestó y pronosticó: “Para julio podemos esperar un comportamiento similar, pero no tan exagerado como los últimos dos meses, presentando una leve anomalía positiva sobre la franja central y parte de la región patagónica, mientras que”.Finalmente, aclaró que “esta proyección no impide la, por el contrario, refuerza la idea de”, publicó en Meteored.